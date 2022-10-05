İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı - Son Dakika
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İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı

05.10.2022 10:12

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 276 kişi yaralandığı bölgede toplam 27 artçı sarsıntının daha olduğu belirtildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 03.51'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

276 KİŞİ YARALANDI

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar en az 276 kişi yaralandı. Hoy Tıp Fakültesi Başkanı Mücteba Gameri Asl yaralıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralılardan 68'i vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Depremzedelerin çoğu deprem anında evlerinden çıkarken yaralandı" dedi.

Hoy Kentinde toplamda 27 artçı depremin meydana geldiğini kaydedildi.

Depremin etkisi gösteren fotoğraflar şu şekilde:

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralı
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralı
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralı
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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Deprem, İran, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı - Son Dakika

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