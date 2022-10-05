Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar en az 276 kişi yaralandı. Hoy Tıp Fakültesi Başkanı Mücteba Gameri Asl yaralıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralılardan 68'i vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Depremzedelerin çoğu deprem anında evlerinden çıkarken yaralandı" dedi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Deprem, İran, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı - Son Dakika

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