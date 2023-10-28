İran'da metroda başörtüsü takmadığı gerekçesiyle darp edildiği iddia edilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

İran'da metroda başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından darp edildiği ileri sürülen 16 yaşındaki Armita Garawand, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın başkenti Tahran'da 1 Ekim'de meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Armita Garawand'ın metroda başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Garawand, komaya girdi. 23 Ekim'de beyin ölümü gerçekleşen Garawand hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Metro istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde, 16 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla birlikte metroya bindiği, saniyeler sonra arkadaşları tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldığı anlar yer aldı. Görgü tanıkları ise, kız çocuğunun bayıldıktan sonra kafasını metrodaki demire çarptığını belirtti.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada olayın kaza olduğunu söyleyen Garawand'ın ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili henüz konuşmadı.