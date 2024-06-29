İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

İran'da yapılan 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday ilk turda gerekli olan oy oranına ulaşamadığı için ikinci tura kalındı. İkinci turda Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili yarışacak. Seçimlerin ikinci tur tarihi 5 Temmuz olarak belirlendi. Seçime katılım oranının düşük olması bekleniyor.

29.06.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimleri, adaylardan hiçbirinin ilk turda seçimi kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi seçimlerin ikinci turuna, ilk turu önde bitiren Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili'nin katılacağını açıkladı.

Kararın Gözetim Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Seçim Merkezinin açıkladığı son verilere göre sayılan oylar 19 milyonu geçmişti. Oyların yaklaşık yüzde 43,5'ini alan reformist aday Mesut Pezeşkiyan yarışı önde götürüken, yakın rakibi muhafazakar Said Celili yüzde 37,7 oyla ikinci sıradaydı.

İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanı ve parlamento başkanı olan Muhammed Bakır Galibaf yaklaşık yüzde 14 oy oranıyla üçüncü ve din adamı Mustafa Purmuhammedi yüzde 1'in altındaki oy oranıyla dördüncü sırada.

İkinci tur seçimleri 5 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Devlete ait Tasnim haber ajansına göre seçime katılım oranı yüzde 40 civarındaydı. Bu sonuç resmi kaynaklarla da doğrulanırsa, 1979 İslam devriminden bu yana İran'daki cumhurbaşkanlığı yarışındaki en düşük katılım oranı olacak.

İran'da 61,5 milyon kayıtlı seçmen bulunmasına rağmen bu seçime katılımın düşük olması bekleniyordu. Mart ayındaki parlamento seçimlerinde ve 2021'deki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım rekor düşük seviyelere gerilemişti.

Seçimler sırasında Sistan-Belucistan eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin seçim sandıklarını taşıyan bir araca saldırması sonucu iki güvenlik gücü üyesi öldürüldü.

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin noktada sandık kuruldu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Mayıs ayında helikopter kazasında ölmesi sonrası yapılan seçimlerde 6 adayın seçime girmesi rejim tarafından onaylanmıştı.

Ancak bu adaylardan ikisi, muhafazakar oyların bölünmesini önlemek için yarıştan çekilmişti. Bu çekilmelerin dini liderliğin isteğiyle gerçekleştiği yorumu yapılmıştı.

Bugün yarışan dört cumhurbaşkanı adayı arasında olan Mesut Pezeşkiyan, kampanya sürecindeki söylemleri ile diğer isimlerden farklılaştı.

Reformcu kanatta yer alan eski sağlık bakanı Mesut Pezeşkiyan, kadınlara karşı katı başörtü kurallarını dayatan ahlak polisinin eylemlerinin "ahlaksız" olduğuna yönelik açıklaması ile dikkat çekmişti.

69 yaşındaki Pezeşkiyan bu dayatma için, “Eğer belli kıyafetleri giymek günahsa, bu nedenle kadınlara yapılanlar 100 kat daha büyük bir günah. Bir kimseye giyiminden dolayı baskı yapma izni verildiği dinin hiçbir yerinde yazmıyor” demişti.

Pezeşkiyan ayrıca İran ekonomisine büyük zarar veren yaptırımları ortadan kaldırmak için Batı ile ilişkileri iyileştirmeye ve nükleer müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışacağına söz verdi.

Celili, İran’ın nükleer programı ile ilgili görüşmelerde ülkeyi temsil eden heyete başkanlık etmişti.

Mustafa Purmuhammedi, adaylar arasındaki tek din adamı konumunda.

Muhafazakar cumhurbaşkanı adayları Batı'yla ilişkilerin iyileştirilmesine karşı çıkıyor ve İran'ın yaptırımlara rağmen başarılı olabileceğini savunuyor.

İran, 2022 yılında ülkenin katı kıyafet kuralını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından büyük bir protesto dalgasıyla sarsılmıştı.

İnsan hakları grupları, protestolar sırasında yüzlerce kişinin öldürüldüğünü ve binlercesinin gözaltına alındığını söylüyor.

Kaynak: BBC

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Said Celili, İran, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement