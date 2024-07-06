İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turunda Mesud Pezeşkiyan Galip Geldi

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(TAHRAN) - İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan yüzde 53 oranında destek kazanarak İran İslam Cumhuriyetinin 9. Cumhurbaşkanı oldu.

İran'da Cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. İran Seçim Merkezinin paylaştığı verilerine gröe, reformist aday Pezeşkiyan 16,4 milyon oyla muhafazakar rakibi Said Celili'ye karşı galip geldi. Celili 13,5 milyon seçmenin desteğiyle yüzde 45 oranında oy aldı. Reformist Pezeşkiyan'ın destekçilerinin Başkent Tahran sokaklarında kutlamalar yaptığı bildiriliyor.

İran'da oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 61 milyon seçmen bulunuyor. Katılım oranının birinci tura göre on puan artarak yüzde 50'ye yaklaştığı ikinci turda 30,5 milyon seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanma süresi birinci turda da olduğu gibi, katılımı teşvik etmek üzere uzatıldı.

İlk tur 28 Haziran'da yapılmış, 1979 devriminden bu yana İslam Cumhuriyeti tarihinde yüzde 40'la en düşük katılım oranı görülmüştü. İlk turda adayların yüzde 50 desteğe ulaşamaması nedeniyle en çok oy alan Pezeşkiyan ve Celili arasında ikinci tur seçimleri düzenlenmişti.

İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, eşini ve bir çocuğunu trafik kazasında kaybetmesinin ardından üç çocuğunu tek başına büyütmüş bir kalp doktoru.

Batı Azerbaycanlı Muhammed Pezeşkiyan, 20 yıldır milletvekilliği koltuğunda oturuyor, ayrıca 2001-2005 yılları arasında, Muhammed Hatemi döneminde dört yıl boyunca Sağlık Bakanlığı görevini de yürütmüştü.

Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde ve kırsal sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik adımlara odaklandı. Bir dönem Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin de rektörü olarak görev yaptı.

Pezeşkiyan, seçim kampanyasında İran'ın Şii teokrasisinde radikal değişiklikler yapma sözü vermemişti ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i devletin tüm meselelerinde nihai karar verici olduğunu teyit eden konuşmalar yapmıştı. Pezeşkiyan'ın mütevazı da olsa iç ve dış politikada reform hedefleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek reformist aday olan Pezeşkiyan, yine reformist bir duruş sergileyen eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de desteklediği bir isim. Mahsa Amini'nin ölümü sonrası 2022'de gerçekleşen protestolar sırasında hükümeti eleştiren Pezeşkiyan, değişim isteyenlerin umudu haline geldi.