ABD'li ünlü gazetecinin İran Cumhurbaşkanı'yla yaptığı röportaj sırasında başörtüsü takması eleştirilerin hedefi oldu

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İran'ın başkenti Tahran'da, Mahsa Amini'nin kılık kıyafet kanununa uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp ölmesinin ardından ülke genelinde başörtü eylemleri başladı. Çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti. Meydanlarda kılık kıyafet özgürlükleri için mücadele eden İranlı kadınlara, dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi.

AMERİKALI GAZETECİDEN BAŞÖRTÜLÜ RÖPORTAJ

Kadınların meydanlarda saçını kesip başörtülerini yaktıkları eylemler devam ederken, Amerikalı ünlü gazeteci Lesley Stahl 20 Eylül 2022 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başörtü takarak röportaj yaptı. Sosyal medyada İranlı kadınların mücadelesine destek paylaşımları yapılırken, Stahl'in Reisi ile başörtülü şekilde röportaj yapması eleştirildi.