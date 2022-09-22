ABD'li ünlü gazetecinin İran Cumhurbaşkanı'yla yaptığı röportaj sırasında başörtüsü takması eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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ABD'li ünlü gazetecinin İran Cumhurbaşkanı'yla yaptığı röportaj sırasında başörtüsü takması eleştirilerin hedefi oldu

22.09.2022 15:02

Mahsa Amini isimli genç kızın başörtüsünü takma şekli yüzünden gözaltına alınması sonrasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran genelinde kadınlar kılık kıyafet kanununu protesto ederken Amerikalı ünlü gazeteci Lesley Stahl, başörtüsü takarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Lesley Stahl'ın bu röportajı sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Mahsa Amini'nin kılık kıyafet kanununa uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp ölmesinin ardından ülke genelinde başörtü eylemleri başladı. Çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti. Meydanlarda kılık kıyafet özgürlükleri için mücadele eden İranlı kadınlara, dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi.

İran'da başörtü protestoları sürerken Amerikalı gazeteci İran Cumhurbaşkanı ile başörtülü görüşme yaptı

AMERİKALI GAZETECİDEN BAŞÖRTÜLÜ RÖPORTAJ

Kadınların meydanlarda saçını kesip başörtülerini yaktıkları eylemler devam ederken, Amerikalı ünlü gazeteci Lesley Stahl 20 Eylül 2022 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başörtü takarak röportaj yaptı. Sosyal medyada İranlı kadınların mücadelesine destek paylaşımları yapılırken, Stahl'in Reisi ile başörtülü şekilde röportaj yapması eleştirildi.

Amerikalı gazeteci Lesley Stahl başörtü takarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Lesley Stahl
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İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li ünlü gazetecinin İran Cumhurbaşkanı'yla yaptığı röportaj sırasında başörtüsü takması eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li ünlü gazetecinin İran Cumhurbaşkanı'yla yaptığı röportaj sırasında başörtüsü takması eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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