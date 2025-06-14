İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı - Son Dakika
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Dünya

İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran\'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı
14.06.2025 13:39
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İran, İsrail'in cuma günü düzenlediği saldırılara hazırlıksız yakalandı. İsrail hava harekatıyla sınırlı kalamayarak Mossad'ın ülkeye sızmasıyla Tahran yakınlarına bir dron üssü de kurdu. Bu gelişmelerin ardında ajan avına çıkan İran, 5 kişiyi yakaladı.

İsrail, İran'a, İslam Rejimi'nin kurulduğu 1979'dan bu yana yani 46 yılın en büyük saldırısını yaptı. İsrail basını, Tahran'ın nükleer ve füze programlarına yönelik saldırı için yıllardır hazırlık yapıldığını yazdı. Saldırı, İsrail ordusu ve dış istihbarat servisi Mossad tarafından ortaklaşa yürütüldü. İsrail gizli servisi, İran'a, gizlice, hem Mossad ajanı hem silah sistemleri soktu.

Basına bilgi veren İsrailli yetkililere göre Mossad, Tahran yakınlarında bir dron üssü kurdu. Dronlar geceyarısı harekete geçirildi. İran içinden havalanan İsrail droneları, Tahran'ın karadan karaya füze savunma rampalarını vurdu.

İRAN'DA AJAN AVI BAŞLADI

Mossad'ın bu operasyonunun ardında İran'da ajan avı başladı. İran'ın Yazd şehrinde, Mossad'a bilgi sızdırmak ve stratejik bölgeleri fotoğraflamakla suçlanan beş kişi tutuklandı. Savcılık, zanlıların İsrail'le işbirliği yaptığı ve sosyal medyada siyonist yapıyı destekleyen içerikler paylaşarak kamuoyunu provoke ettiğini açıkladı.

"KAMUOYUNU PROVOKE ETTİLER"

Yazd Savcılığı, zanlıların kamuoyunu sosyal medya üzerinden provoke ettiğini ve İsrail yanlısı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti. Öte yandan Savcılık, yanlış bilgilerle İsrail'i sosyal medyada destekleyen kişilerin iki ila beş yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabileceğini vurgulayarak, kamuoyuna bu yönde uyarıda bulundu.

KAMİKAZE İHA ÜSSÜ KURULDUĞU İDDİASI

Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlerde, İran'ın gece düzenlediği saldırıya karşılık Mossad'ın da önceden bazı hamlelerde bulunduğu öne sürülmüştü. Mossad'ın Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü kurduğu, bu insansız hava araçlarının İran'a ait balistik füze rampalarını vurmak amacıyla kullanıldığı iddia edilmişti.

Yine aynı kaynaklara göre, Mossad'ın bu sistemleri taşıyan bazı araçları kaçak yollarla İran'a soktuğu, söz konusu teknolojilerin İran hava savunmasını devre dışı bırakarak İsrail savaş uçaklarına hava ve hareket üstünlüğü sağladığı belirtilmişti.

SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI İDDİASI

Öte yandan, ABD merkezli Fox News, İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'in Gush Dan bölgesinde yer alan Savunma Bakanlığı kompleksindeki bir binanın hedef alındığını öne sürdü. Kanalın canlı yayını sırasında güvenlik güçlerinin yayın ekibini bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

MARGANIT KULESİ GÖRÜNTÜLERDE YER ALDI

New York Times'ın görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, Tel Aviv'de "Kirya" olarak bilinen Savunma Bakanlığı kompleksinin hedef alındığını doğruladığını belirtti. Görüntülerde dikkat çeken yapı ise Marganit Kulesi oldu.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Tahran, İsrail, Mossad, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı - Son Dakika

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