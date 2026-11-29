Taraneh Rahimi İran'da idam cezasına çarptırıldı.Kuzeninin söylediğine göre, 21 yaşındaki genç kadın son haftalarda bacaklarına aldığı darbeler nedeniyle düzgün yürüyemiyor ve tedavi edilmemiş bir kafa travmasının yol açtığı kulak enfeksiyonu da denge kaybına yol açıyor.Masoud Nourmohammadi, BBC Farsça'ya yaptığı açıklamada "Moralini yüksek tutmaya çalışıyor ama bazı günler gözyaşlarına boğuluyor" diyor.Taraneh ve ikiz kız kardeşi Romina'nın, Ocak ayında ülkeyi saran hükümet karşıtı protestolara katıldıktan sonra tutuklandığını belirtiyor.BBC'ye ABD'den konuşan Nourmohammadi, ikizlerin annesi kızlarını hapishanede ilk gördüğünde yüzlerinin şişmiş ve morarmış, saçlarının da yolunmuş olduğunu, bu yüzden çocuklarını sadece seslerinden tanıyabildiğini söylüyor.Nourmohammadi, Taraneh'in sorgu görevlilerinin, kız kardeşinin gözü önünde tecavüze uğrayacağı tehdidinde bulunmasının ardından itirafnameyi imzaladığını söylüyor.Birleşmiş Milletler'in İran insan hakları raportörü Mai Sato'ya göre, Taraneh, Ocak ayındaki protestolarla bağlantılı olarak bu yıl ölüm cezasına çarptırılan altı kadından biri.Erkeklerde bu rakam çok daha yüksek. Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün İran araştırmacısı Raha Bahreini'ye göre, siyasi kararlardaki "korkunç artışın" bir parçası olarak, kadın protestocular ve muhalifler onlarca yıldır görülmemiş sayılarda ölüm cezasına çarptırılıyor.

İran'ın Londra Büyükelçiliği BBC'ye yaptığı açıklamada, protestolarla ilgili davalarda ölüm cezasının kullanımında artış olduğu iddialarının "yanıltıcı" olduğunu söyledi.Büyükelçilik "işkence kullanımı ve ölüm cezalarının sadece barışçıl eylemlere verildiği" iddialarını kesin bir dille reddederken, barışçıl protestonun "meşru ve korunan bir hak" olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Ocak 2026'daki ayaklanma" ile ilgili verilen ölüm cezalarının "kasten cinayet" veya "Muharebe (insanların canını veya malını tehdit etme veya yok etme niyetiyle silahlanma)" vakalarında verildiği belirtildi.Nourmohammadi'nin söylediğine göre ikizler Ocak sonlarında gözaltına alındı. İran'da Aralık sonlarında ekonomik şikayetler nedeniyle başlayan protestolar 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'da dini yönetime karşı yapılan en büyük eylemlere dönüşmüştü. İkizler eylemler bittikten iki hafta sonra tutuklandı. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), Tahran'ın eylemleri bastırma girişimlerinde 7000'den fazla kişinin öldürüldüğünü tespit ettiğini duyurdu. Kuruluş, bunların çoğunun protestocu olduğunu söylerken, gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyorlar.İran hükümeti, ABD ve İsrail'i karışıklığı kışkırtmakla suçlamıştı. Hükümet, güvenlik güçleri üyeleri de dahil toplam 3117 kişinin ölümünden "teröristleri" ve "isyancıları" sorumlu tuttu.Kuzenlerinin verdiği bilgiye göre ikizlerin ailesi, üç aydan fazla bir süre boyunca nerede tutulduklarını öğrenemedi. İkizler, İsfahan'daki eylemler yüzünden yargılandılar. Buradaki eylemlerde bir Devrim Muhafızları üyesi ölmüştü.

Mahkeme belgeleri yayınlanmadı. Fakat BBC, Taraneh'in İran'daki Ceza Kanunu'na göre ölüm cezası gerektiren bir suç olan "muharebe"den mahkum edildiğini belirten bir karar belgesinin bir bölümünü gördü. Belgeye göre yöneltilen suçlar arasında "insanların hayatını tehlikeye atmak amacıyla kesici bir silah bulundurmak" yer alıyor. BM raportörü Sato'ya göre, Romina, daha hafif bir suç olan muharebeye yardım ve yataklıktan 25 yıl hapis cezas aldı. İran'daki, davayı takip eden akrabaları ve diğer kişilerle temas halinde olan Nourmohammadi, her iki kadının da tüm suçlamaları reddettiğini söylüyor. Taraneh'in "kesici bir silah" taşıdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını da vurguluyor. Sato, kız kardeşlerin diğer 10 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı bir davada yargılandıklarını ama "her bir kişiye atfedilen eylemin açıklığa kavuşturulmadığını" söylüyor.Konuya yakın kaynaklara göre, ikizlerin avukatları, sorgulama sırasında müvekillerinin işkenceye ve cinsel istismara maruz kaldıkları iddiasıyla şikayette bulundu. Fakat soruşturma, işkence yapmakla suçladıkları bir yetkili tarafından yürütülüyor.

Ölüm cezasına çarptırılmış diğer kadınlardan gelen sesli mesajlar, umutsuzluk ve meydan okumanın bir karışımı. İnsan hakları örgütlerine göre, 33 yaşında bir inşaat mühendisi olduğu belirtilen Mahboubeh Shabani, yaralı protestocuları taşıdığı suçlamasıyla Eylül'de İran'ın casusluk yasası uyarınca ölüm cezasına çarptırıldı.İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed şehrindeki hapishaneden kendisine ve diğer mahkumlara yardım çağrısında bulundu. "Herkesin psikolojisi çok kötü, özellikle de cezaları kesinleşmiş olanlar" dedi.İnsan hakları örgütlerine göre, Meşhed'de hapsedilen bir diğer hükümlü de 23 yaşında olduğu belirtilen Najmeh Amini. Amini, Ocak ayındaki protestoların ardından tutuklanmış ve daha sonra sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda dine hakaret suçundan mahkum edilerek ölüm cezasına çarptırılmıştı.Amini'ye ait olduğu belirtilen bir sesli mesajda "Hayatta olduğum sürece tek bir dileğim var, o da hayatım idamla sona ermeden önce özgür ve müreffeh bir İran görmek" diyor.Ayrıca, insan hakları örgütlerine göre, 27 yaşındaki Mojdeh Hashemi Bazargani de idam cezasıyla karşı karşıya. Hak örgütleri, Bazargani'nin İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın sürdüğü Nisan ayında tutuklanmasının ardından "casusluk" da dahil çeşitli suçlamalardan mahkum edildiğini söylüyor.ABD merkezli İran insan hakları grubu Tavaana, kadının hapishaneden yaptığı bir telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını paylaştı.Ses kayıtlarında kadının başına, boynuna ve vücudunun diğer kısımlarına vurulan darbelerle dövüldüğünü ve bir itirafname imzalamaya zorlandığını anlattığı belirtiliyor.Ses kaydındaki kadın "Beni casuslukla suçladılar. Bunun için para aldığımı söylüyorlar. Casusluk için para almış olsaydım, arabam ya da evim olurdu. Hiçbir şeyim yok" diyor.

Uluslararası Af Örgütü, bu üç dava ve ikizlere yönelik suçlamaları "siyasi amaçlı" diye nitelendiriyor.İran'ın Londra Büyükelçiliği, BBC'nin sorularına yanıt olarak "bahsedilen vakalarda işkence yapıldığına dair tüm iddiaların kesinlikle reddedildiğini" belirtti. Büyükelçilik, tek tek vakalar hakkında detaylı yorum yapmadı ama "baskı altında alınan itirafların hukuki geçerliliğinin olmadığını" söyledi.Sato'ya göre, Ocak ayındaki protestolarla bağlantılı en az 39 kişiye verilen ölüm cezaları infaz edildi.BM Rapörtörü Mai Sato hem erkeklerde hem de kadınlarda tutuklama ve mahkumiyet sayılarında "keskin" bir artış olduğunu belirtiyor. Kadınlara verilen ölüm cezalarındaki artışı da "yerleşik baskının tırmanması ve genişlemesi" olarak görüyor.Türkiye'de yaşayan İranlı insan hakları avukatı Musa Barzin, "Cinsiyet veya yaş gibi faktörlerin artık cezanın ağırlığını belirlemede daha az önem taşıdığı görülüyor" diyor.Vakalarla ilgili resmi bilgiler genellikle yetersiz ve bazıları hiç açıklanmayabiliyor. Ancak Sato, protestolarla bağlantılı tutuklandığını belirttiği altı kadının yanı sıra, bu yıl üç kadının daha ölüm cezasına çarptırıldığını söylüyor. Suçlamalarsa "dine hakaret, Mart ayındaki savaşla bağlantılı olarak 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak', casusluk ve muharebe."Buna karşılık, bu dokuz vaka, Hrana'ya göre 2025'e kadarki 10 yıllık dönemde kadınların benzer suçlardan yargılandıkları vaka sayısından daha fazla. Çünkü bu dönemde her yıl en fazla üç kadına bu suçlardan ceza verildi. Sato'nun protestolarla bağlantılı olduğunu belirttiği üç davadaki ölüm cezaları daha sonra bozuldu. Fakat ikisi yeniden yargılanacak. Sato, bozulan ölüm cezalarının "kamuoyunun ilgisinin azalmasının ardından yargının paralel bir kolu tarafından yeniden verilmesini" giderek daha sık gördüklerini ve kaygılı olduklarını vurguluyor.

Sato, İran'da 2022'de Mahsa Amini'nin ölümünden sonraki protestoların kadınlar için bir "dönüm noktası" olduğunu söylüyor. Mahsa Amini, İran'ın kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra gözaltında hayatını kaybetmişti.Sato, kadınların "devlet politikalarına ve kontrol yapılarına meydan okumada ön saflarda yer aldığını" söylüyor. "Siyasi eylemlilikleri, görünürlükleri ve liderlikleriyle devlet baskısının hedefi haline geldiler."İran Büyükelçiliği, İran'daki yargı süreçlerinin Anayasa ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak yürütüldüğünü savundu. Açıklamada ayrıca, "Ölüm cezası gerektiren davalar arasında ağır suçlar, şiddet, terörizm, casusluk, düşman istihbarat servisleriyle işbirliği ve 'Muharebe' gibi suçlamalar yer almaktadır" denildi.BM uzmanlarına göre İran, nüfusuna oranla diğer tüm ülkelerden daha fazla idam cezası infaz ediyor. İnsan hakları grupları ise geçen yıl onlarca yılın en yüksek rakamının görüldüğünü söylüyor.Hrana, Ekim 2026'ya kadar olan bir yıllık dönemde 47'si kadın, 2003 infaz kaydetti.Bunların büyük çoğunluğu cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı infaz edildi.Nourmohammadi, ailenin ikizlere ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştığını söylüyor."Romina müziği seviyor ve sık sık yakınlarından telefonda şarkı çalmalarını istiyor" diye anlatıyor.Taraneh atları çok seviyor ve hep bir at yetiştirme merkezi kurmak istemiş. Gelecekte bunu yapmasına yardımcı olmayı planladıklarını söylüyorlar."Böylece ona umut vermeye çalışıyoruz."Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .