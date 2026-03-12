İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'daki sivil katliamından bir kanıt daha
12.03.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'daki sivil katliamından bir kanıt daha
Haber Videosu

ABD-İsrail'in İran'ın Karaj kentinde bir petrol deposuna düzenlediği hava saldırısından sonra oluşan yıkımı bölgedeki İranlı bir gazeteci aktardı. Görüntülerde, petrol deposuyla birlikte çevredeki evlerin ve okulların da yerle bir olduğu, yangınlarda küle döndüğü görüldü.

İran'ın Karaj kentinde bulunan bir petrol deposuna, ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen bir hava saldırısı gerçekleştirildi.

PETROL DEPOSUNA SALDIRIDA EVLER DE KÜLE DÖNDÜ

Bölgedeki yerel kaynaklardan ve gazetecilerden gelen ilk bilgilere göre, saldırı sonrası tesiste devasa bir yangın çıktı. Petrol deposunun hedef alındığı operasyonda, patlamaların şiddetiyle bölgedeki binaların büyük zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırının ardından paylaşılan görüntülerde, yıkımın sadece petrol deposuyla sınırlı kalmadığı; çevredeki evlerin ve okulların da yerle bir olduğu görüldü. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasıyla birçok yapının küle döndüğü belirtilirken, bölgedeki sivil can kaybı ve yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha - Son Dakika

Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Uğurcan Çakır, Fernando Muslera’yı aratmıyor Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmıyor

18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:59:55. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.