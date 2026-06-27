İran\'dan ABD\'ye Misilleme

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak Amerikan ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'nin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki ateşkesi ihlal etmesinin ardından ABD'nin de taahhütlerini bozduğu ve Hürmüz Boğazı'nda izinsiz rotadan geçen ihlalci bir gemiyi bahane ederek İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Söz konusu saldırıya yanıt olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki ABD ordusuna ait konuşlanma noktalarını vurduğu kaydedildi.

İslamabad Mutabakatı'nın 5'inci maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kontrol düzenlemelerinin İran'ın yetkisinde olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD'nin çeşitli tarafları kışkırtarak bu taahhüdü ihlal etmeye çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, ABD'ye gerekli yanıtın verildiği ve bundan sonra da böyle olacağı vurgulanarak, "Saldırının tekrarlanması halinde yanıtımız çok daha kapsamlı olacaktır" uyarısı yapıldı.