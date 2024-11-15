ABD basını dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. İran, geçtiğimiz ay ABD yönetimine 'Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına' dair yazılı bir güvence sundu.
Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen aylarda iki ülke arasında Trump konusunda yazışmalar gerçekleştirildi.
ABD yönetiminin, eylülde Tahran'a özel bir mektup göndererek, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.
Bu mektuba karşılık olarak İran'ın da 14 Ekim'de Washington'a yazılı cevabında Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.
Son Dakika › Dünya › İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü - Son Dakika
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