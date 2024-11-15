İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü - Son Dakika
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Dünya

İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü

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İran'ın tarafından ABD'ye Seçilmiş Başkan Donal Trump'ı 'öldürmeye çalışmayacağına' ilişkin yazılı güvence verildiği öne sürüldü.

15.11.2024 21:57
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ABD basını dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. İran, geçtiğimiz ay ABD yönetimine 'Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına' dair yazılı bir güvence sundu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen aylarda iki ülke arasında Trump konusunda yazışmalar gerçekleştirildi.

ABD'DEN TAHRAN'A TRUMP MEKTUBU

ABD yönetiminin, eylülde Tahran'a özel bir mektup göndererek, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

İRAN'DAN TRUMP TAAHHÜDÜ

Bu mektuba karşılık olarak İran'ın da 14 Ekim'de Washington'a yazılı cevabında Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.

İran\'dan ABD\'ye \'Trump\'ı öldürmeyeceğiz\' sözü
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Turan Akhan:
    bütün ömür uğraşsa İran ABD başkanına dokunamaz 13 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalancının bunlara pek güvenilmez 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ben kenndy den sonra başkanken öldürüleceğini düşünüyorum. Amerikada düşmanları iran dan daha fazla 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    Amerika'nın yanından geçemez 3 0 Yanıtla
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