İran\'dan Azerbaycan\'a gözdağı: Karşılık veririz

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde havalimanı terminal binası ile yakınlardaki bir köye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi, İran ile Azerbaycan arasında gerilime neden oldu. Azerbaycan yönetimi saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken, Bakü yönetimi saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından açıklama yapan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Azerbaycan ile herhangi bir sorunlarının olmadığını ancak İran'a yönelik bir komplo ya da saldırı girişiminin o ülke üzerinden gerçekleşmesi halinde karşılık vereceklerini söyledi.

AZERBAYCAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nahçıvan'daki bir havaalanının terminal binasına ve yakınlardaki bir köye yönelik insansız hava aracı saldırısınınİran'dan gerçekleştirildiği öne sürülmüş, olaydan Tahran yönetimi sorumlu tutulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıya sert tepki göstermiş vesaldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirerek misilleme hazırlıklarının başlatıldığını açıklamıştı.

Aliyev yaptığı açıklamada, "Biz Azerbaycan'a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi." ifadelerini kullanmıştı.

LARİJANİ: AZERBAYCAN İLE SORUNUMUZ YOK

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Larijani ise yaptığı değerlendirmede Azerbaycan ile doğrudan bir sorunlarının bulunmadığını söyledi. Ancak İran'a yönelik herhangi bir saldırı ya da komplo girişiminin Azerbaycan üzerinden gerçekleşmesi halinde buna karşılık vereceklerini vurguladı.

Larijani ayrıca İran'da farklı görüşler olabileceğini ancak ülke tehdit altındayken halkın birleştiğini belirterek, ABD'ye de tepki gösterdi. Washington yönetiminin hedeflerine ulaşamadığını savunan Larijani, "Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine ulaşamadığı için şimdi bocalıyor ve çaresiz durumda. Donald Trump'ın hata yaptığını ve İsrail tarafından aldatıldığını kabul etmesi daha iyi olurdu." dedi.

HAMANEY'İN EKİBİNDEN

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani güçlü bir isim olarak İran politikasında öne çıkıyor. Geçmişte meclis başkanlığı ve bakanlık gibi üst düzey görevlerde yer almış Laricani'nin Hamaney'in "rejimin hayatta kalması için güvendiği birkaç kişiden biri" olduğu söyleniyor.