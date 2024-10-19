İran'dan Biden'a Sert Yanıt

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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmesi üzerine, "'İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı' konusunda bilgisi ya da anlayışı olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıken olası her türlü kayıptan sorumlu tutulmalıdır" dedi.

ABD Başkanı Biden, İran'ın 1 Ekim 2024 tarihindeki füze saldırısına karşılık olarak İsrail'in misillemesine ilişkin açıklama yaptı. Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağını bildiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye yanıt geldi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı' konusunda bilgisi ya da anlayışı olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıken olası her türlü kayıptan sorumlu tutulmalıdır."