İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler
Dünya

İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler

İran\'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu\'nun sonunu video ile gösterdiler
16.02.2026 20:23
İran\'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu\'nun sonunu video ile gösterdiler
ABD ile İran arasındaki gerilim müzakerelere rağmen sürerken; İranlı hesaplar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran askerleri tarafından kaçırıldığı bir animasyon yayınladı. Propaganda amaçlı hazırlanan animasyon sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ABD ve İran arasındaki nükleer ve bölgesel müzakereler kritik eşikteyken, İran menşeli hesaplar tarafından servis edilen bir animasyon video, İsrail ve İran hattındaki ateşi körükledi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Propaganda amaçlı hazırlanan videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran özel kuvvetleri tarafından bir baskınla ele geçirildiği ve prangalarla götürüldüğü görüldü. Animasyon kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

Söz konusu video ABD ile İran arasındaki gerilimin arttırdığı bir süreçte geldi. ABD, bölgeye ikinci uçak gemisini gönderirken; İsrail de İran'a yönelik tehditlerini arttırdı.

Son Dakika Dünya İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler - Son Dakika

20:18
SON DAKİKA: İran'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu'nun sonunu video ile gösterdiler - Son Dakika
