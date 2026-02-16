İran\'dan gündem yaratan animasyon! Netanyahu\'nun sonunu video ile gösterdiler

ABD ve İran arasındaki nükleer ve bölgesel müzakereler kritik eşikteyken, İran menşeli hesaplar tarafından servis edilen bir animasyon video, İsrail ve İran hattındaki ateşi körükledi.
Propaganda amaçlı hazırlanan videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran özel kuvvetleri tarafından bir baskınla ele geçirildiği ve prangalarla götürüldüğü görüldü. Animasyon kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu video ABD ile İran arasındaki gerilimin arttırdığı bir süreçte geldi. ABD, bölgeye ikinci uçak gemisini gönderirken; İsrail de İran'a yönelik tehditlerini arttırdı.
