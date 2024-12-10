İran\'dan İsrail\'in Suriye Müdahalesine Kınama

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İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalesini kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'i sorumlu tutmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye halkının rejim değişikliğiyle karşı karşıya olduğu bir ortamda, İsrail rejiminin Suriye topraklarına yönelik askeri saldırısını kınıyoruz. Bu eylemi BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirmenin yanında BM Güvenlik Konseyi'ni saldırganlığı durdurmaya, işgal rejimini sorumlu tutmaya ve derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.