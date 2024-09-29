İran\'dan Taziye Mesajı: İsrail ve ABD Suçlandı

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İRAN Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin yayımladığı taziye mesajında, İsrail ve ABD'yi suçladı. Bakanlık, ABD'yi İsrail'in 'ortağı' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin savaş suçu işlemesini ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmesini şiddetle kınarken, Siyonist rejimin suç ortağı, destekçisi ve suç ortağı olarak ABD hükümetinin her türlü uluslararası suç ve terörist eylemi işlemeye devam etmesindeki doğrudan sorumluluğunu vurgular. Bu vahşi terör eyleminin sonuçlarının suçlu Siyonist rejimi ve destekçilerini hedef aldığı ve bunların başında da Amerikan rejiminin geldiği açıktır" denildi.

'KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜ KESİNTİYE UĞRAMAYACAK'

Bakanlık, liderlerin öldürülmesiyle 'Kudüs'ün özgürlüğünün' kesintiye uğramayacağı ifade edilerek, "İran İslam Cumhuriyeti, Filistin, Lübnan ve Batı Asya bölgesindeki İslami direnişin aydınlık yolunun Seyyid Hasan Nasrallah'tan İsmail Haniye'ye kadar Kudüs'ün özgürlüğünün cesur ve yürekli liderlerinin şehadetiyle kesintiye uğramayacağını, Müslüman ülke ve milletlerin terörist işgalcilere karşı onur, direniş ve mücadele yolunun güç ve kudretle devam edeceğini vurgular" denildi.