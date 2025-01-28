İran'dan Trump'a Tepki: İsraillileri Sınır Dışı Edin - Son Dakika
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Dünya

İran'dan Trump'a Tepki: İsraillileri Sınır Dışı Edin

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın Filistinlileri yerleştirme planına karşı ilginç bir öneri sundu.

28.01.2025 18:15
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi, "Benim önerim farklı. Filistinliler yerine İsraillileri sınır dışı edin ve onları Grönland'a gönderin. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesi planına ilişkin bir tepki de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, Sky News ile yaptığı özel röportajda, "Benim önerim farklı. Filistinliler yerine İsraillileri sınır dışı edin ve onları Grönland'a gönderin. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz" dedi.

Trump daha önce, Danimarka'ya bağlı özerk bir ada olan Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiği fikrini gündeme getirmişti. ABD Başkanı, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile le Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere taşınma planı üzerine görüştüğünü belirtmişti.

Nükleer müzakereler 'öncekinden daha zor' olacak

İran'ın nükleer müzakerelerine de değinen Arakçi "Durum, öncekinden çok daha farklı ve zor... Diğer tarafın güvenimizin kazanılması için birçok şey yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar sadece 'güzel' sözler duyduk ve bu açıkça yeterli değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının derhal yanıt bulacağını ve İsrail ile ABD'nin böyle bir adım atmasının "çılgınlık" olacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Tepki: İsraillileri Sınır Dışı Edin - Son Dakika

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