Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin tehdidine karşı enerji altyapısının yok edileceğini söyledi.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın elektrik şebekelerine saldırı' tehditlerini hayata geçirmesi halinde 'bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan şekilde yok edileceğini' bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" açıklamasına yanıt verdi. Kalibaf paylaşımında, "Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.