İran\'dan üç ülkeye sert uyarı: İsrail\'i korursanız, üslerinizi vururuz

Ortadoğu'da gerilim yeniden tırmanırken, İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İran devlet medyasında yer alan habere göre, Tahran yönetimi; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'yı uyardı. Açıklamada, bu üç ülkenin İsrail'e yönelik İran saldırılarını engellemeye çalışması durumunda, bölgede bulunan askeri üslerinin ve savaş gemilerinin hedef alınacağı belirtildi.

Bu tehdit, İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. Geçtiğimiz haftalarda İran, Suriye'de üst düzey komutanlarının hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına misilleme olarak yüzlerce füze ve insansız hava aracı ile doğrudan İsrail'i hedef almıştı. İsrail, gelen saldırıların büyük çoğunluğunu etkisiz hale getirirken, ABD ve İngiltere gibi müttefiklerin savunmaya katkı sunduğu iddia edilmişti.

İran'ın açıklamaları, bölgede yeni bir çatışma ihtimalini gündeme getirirken, Batılı ülkeler cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Pentagon yetkilileri, bölgedeki üslerin güvenliğinin artırıldığını ve tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunduğunu ifade etti.

Öte yandan, İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, İngiltere ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler son dönemde gerilmiş durumda. Gazete, Londra yönetiminin, İsrail'in İran'a düzenlediği ilk saldırılardan önceden haberdar edilmediğini yazdı.

Tahran'ın bu açıklamaları, sadece askeri bir tehdit değil; aynı zamanda Batılı güçlere yönelik güçlü bir diplomatik mesaj olarak da değerlendiriliyor.