İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu İsrail'i bir hayli tedirgin ederken, Tel Aviv yönetimi gece saatlerinde İsfahan'a misilleme saldırısı düzenledi.
İsrail'in birçok nükleer tesisin bulunduğu İsfahan eyaletini 3 drone ile hedef aldığı saldırı dünyayı alarma geçirirken, rahatlatan açıklama ise İran devlet televizyonundan geldi.
Yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı sırasında bölgedeki nükleer tesislerden hiçbirinin zarar görmediği ve endişe edilecek bir durumun olmadığı vurgulandı.
Son Dakika › Dünya › İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi - Son Dakika
İran'ın İsfahan eyaletinde meydana gelen patlama sesi, hava savunma sisteminin tanımlanamayan bir cisme ateş açması sonucu gerçekleşti. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, saldırının hiçbir hasara yol açmadığını belirtti. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu ve İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
Gazze'de, Ukrayna'dakinden daha çok enkaz olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler, savaşın altıncı ayında, patlamamış mühimmatı temizlemek için daha fazla fon arıyor.
İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrasında İran'ın cevabının ne olacağı merak ediliyordu. İranlı yetkili, yaptığı açıklamada İran'ın, İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planı olmadığını söyledi.
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