İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi - Son Dakika
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Dünya

İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi

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İsrail günlerdir beklenen misilleme saldırısını gerçekleştirirken, İran'ın birçok nükleer tesisinin bulunduğu İsfahan eyaletini hedef aldı. 3 drone ile gerçekleştirilen saldırı dünyayı tedirgin ederken, İran devlet televizyonu nükleer tesislerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.

19.04.2024 08:16  Güncelleme: 08:33
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İran'ın 300'e yakın füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu İsrail'i bir hayli tedirgin ederken, Tel Aviv yönetimi gece saatlerinde İsfahan'a misilleme saldırısı düzenledi.

BİRÇOK NÜKLEER TESİS BULUNUYOR

İsrail'in birçok nükleer tesisin bulunduğu İsfahan eyaletini 3 drone ile hedef aldığı saldırı dünyayı alarma geçirirken, rahatlatan açıklama ise İran devlet televizyonundan geldi.

"HERHANGİ BİR ZARAR OLUŞMADI"

Yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı sırasında bölgedeki nükleer tesislerden hiçbirinin zarar görmediği ve endişe edilecek bir durumun olmadığı vurgulandı.

İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan\'daki nükleer tesisler zarar görmedi

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Son Dakika Dünya İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A: Adamlar 3 drone kaldırıp hepsiylede vurdu.İran yüzlerce yolladı 1-2 tanesiyle anca vurdu...İran neden engelleyemedi?sorarlar adama.Ürdün,Irak neden kendi üstlerinden geçenleri,tıpkı İran'a yaptıkları gibi havada imha edemediler?Ya siz varya siiiiizzzzz... 27 5 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Iran ve israilin tasmasi tutan kisiler ayni. Bu oyunu biz bozacagiz biiznillah . Hersey vaktini bekler . 9 8 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Siz İsrail’le ne iş çeviriyorsunuz?! Arka planda bu yaptıklarınızın hiçbir müslümanın menfaatine olmadığı kesin. Savaşçılık oyunu gibi. 11 3 Yanıtla
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