Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi

20.03.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasını 'saldırıya iştirak' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi'nin İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile bölgedeki son gelişmeleri ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Arakçi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayarak İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştirdi. Görüşmede diplomasi çabaları sürerken ikinci kez askeri saldırıya uğradıklarına dikkat çeken Arakçi, "ABD ve İsrail rejimi, tüm uluslararası ilke ve kurallara aykırı olarak ülkemize saldırdı. Liderimiz, bazı üst düzey yetkililerimiz ve aralarında bir ilkokuldaki 170'ten fazla öğrencinin de bulunduğu çok sayıda masum insan acımasızca şehit edildi" ifadelerini kullandı.

KOMŞU ÜLKELERE 'ABD ÜSSÜ' ELEŞTİRİSİ

BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran'ın meşru müdafaa hakkını vurgulayan Arakçi, komşu ülkelere de mesaj verdi. Arakçi, "Komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyuyoruz ve onlara saldırma gibi bir niyetimiz yok. Ancak maalesef ABD üsleri bu ülkelerde bulunuyor ve bize bu üslerden saldırılıyor. Bu ülkeler, topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasını engelleme konusundaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemiştir" dedi.

İran'ın Güney Pars tesislerine yönelik saldırının Batı tarafından kınanmamasını eleştiren Arakçi, İngiltere'nin ABD'ye askeri üs sağlamasına yönelik ise "İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin kullanımına sunması kesinlikle bu saldırıya iştirak olarak değerlendirilecek ve iki ülke ilişkileri tarihine geçecektir. Saldırganlara yapılacak her türlü yardım, durumu daha da tırmandıracak ve karmaşıklaştıracaktır. Savaşın durması, bu saldırıların tekrarlanmayacağına dair garantiler verilmesiyle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUMDAN ENDİŞELİYİZ

Açıklamaya göre İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ise bölgede savaşın durdurulması ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Cooper, çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaratacağı siyasi ve ekonomik sonuçlardan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:40:41.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.