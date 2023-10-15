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İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmazsa artık seyirci kalamayız - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmazsa artık seyirci kalamayız

Son Güncelleme: 15.10.2023 17:25

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırıları ve kara operasyonuna ilişkin İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmaması halinde, 'İran olarak biz de bu duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız' dedi. Abdullahiyan, İsrail'i Gazze'ye yönelik kara operasyonu konusunda uyaran ve savaş cephesinin genişleyeceği uyarısında bulunan Abdullahiyan, 'Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaması halinde, "İran olarak biz de bu duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız." diyerek Tel Aviv yönetiminde tarihi bir rest çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE NE OLACAĞINI HİÇ KİMSE ÖNGÖREMEZ"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırıları ve muhtemel kara operasyonuna ilişkin El Jazeera kanalına konuştu. Abdullahiyan, "Siyonist rejimin destekçileri aracılığı ile İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması yönünde mesaj ilettik. Eğer savaş suçu işlenmeye devam edilirse yarın çok geç olabilir. Diplomatik çabaların savaşın büyümesini engelleyeceğini umut ediyorum aksi takdirde önümüzdeki saatlerde ne olacağını hiç kimse öngöremez. İran olarak biz de duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Karşı Tepki Gösterdi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

"EĞER KARA SALDIRISI OLURSA GAZZE İŞGALCİLERE MEZAR OLUR"

İsrail'i Gazze'ye yönelik kara operasyonu konusunda uyaran Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmaması halinde savaş cephesinin genişleyeceği uyarısında bulunarak, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur." dedi. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail karşısında tüm senaryolara kendisini hazırladığını kaydeden Abdullahiyan, Gazze'de başlayan savaşın bölgeye yayılabileceğini vurgulayarak, "Eğer ABD ve İsrail uyguladıkları politikaları sonlandırmazlarsa savaş dairesi genişler ve bundan ABD de zararlı çıkar. Saldırıların devam etmesi ve siyasi bir çözümün sunulmaması ateşe benzin dökmeye benzer ve her an her şey kontrolden çıkabilir. Bölgede bulunan sahadaki unsurlar bu duruma karşı seyirci kalmayacaklar." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Karşı Tepki Gösterdi

"İSRAİL SAVAŞ İSTİYORSA ASKERİ GÜÇLER İLE KARŞI KARŞIYA GELSİN"

Abdullahiyan Lübnan Hizbullahı'nın İsrail karşısında kırmızı çizgileri belirlediğini ve gerekli adımları attığını belirterek, "İsrail savaş istiyorsa askeri güçler ile karşı karşıya gelsin, kadın ve çocukları hedef almasınlar. Netanyahu hayal peşinde gidiyor ama kendisi ve kabinesi çoktan düştü. Şimdi ABD yardımına koşarak Siyonist rejim heykelini ve oyuncağını korumaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmazsa artık seyirci kalamayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmazsa artık seyirci kalamayız - Son Dakika
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