İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD ve İsrail\'e \'mağdur rolüne bürünemezsiniz\' dedi

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in müzakereler sürerken İran'a saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, "Keyfi bir savaş başlatıp, bölgeyi ateşe vererek mağdur rolüne bürünemezsiniz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Müzakerelerin devam ettiği süreçte 9 aydan kısa bir süre içinde ABD ve İsrail tarafından İran'a iki kez saldırı düzenlendiğini anımsatan Bekayi, bu saldırılarda Minab'da çocukların öldürüldüğünü, Lamerd'de kız çocuklarının yaşamını yitirdiğini, liderlerinin suikasta uğradığını ve yaptırımların yoğunlaştırıldığını aktardı. Bekayi, 17 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın da yine bu ülkelerce yok sayıldığını ve şimdi de dünyadan İran'ı kınamasının istendiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in hukuk dışı saldırganlığının bedelini bölgesel istikrarsızlık ve küresel ekonomik güvensizlik ile tüm dünyanın ödediğini vurgulayan Bekayi, "Keyfi bir savaş başlatıp, bölgeyi ateşe verip, küresel kaos yaratıp, ardından mağdur rolüne bürünemezsiniz. Saldırganı suçlayan, mağduru ise suçlu konumuna getirerek sorumluluktan kaçamazsınız" ifadelerini kullandı.