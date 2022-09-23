İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika
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İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz

23.09.2022 07:43

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların diyalog yolu çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende önemli açıklamalarda bulundu.

"SORUNLARIN DİYALOG İLE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl diyalog ile çözülmesi gerektiğini kaydeden Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi; "Tekrar tekrar ilan ettiğimiz gibi, bölgedeki sınırlarda herhangi bir değişikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan'a, sorunlarını barışçıl yollarla çözmelerini tavsiye ediyoruz."

"SİYONİSTLERİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI BİR TEHDİTTİR"

Körfez ülkelerine de ABD ve İsrail üzerinden mesaj veren Bakıri, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" dedi. Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen ancak ABD ile İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu kaydeden Bakıri, "Bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifak oluşur" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika
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