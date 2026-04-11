İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı

11.04.2026 15:47
ABD ile yürütülen müzakerelerin İran tarafından başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın taktığı rozet görüşmelere damga vurdu. Rozette İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney ile yeni dini lider Mücteba Hamaney'in yer aldığı görüldü.

ABD ile İran arasında kritik görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladı. İki tarafın heyetleri Pakistanlı aracılar yoluyla müzakere ediyor. Görüşmeler öncesi İran heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile yaptığı görüşme sırasında taktığı rozeti dikkat çekti.

HAMANEY'İ UNUTMADI

Minab'da 168 kız çocuğunun ölümü nedeniyle siyah giyinen İran heyetinin başkanı Kalibaf'ın taktığı Rozette İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney ile yeni dini lider Mücteba Hamaney'in yer aldığı görüldü.

MİNAB'DA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad'a gitmek için bindikleri uçaktan çarpıcı bir kare paylaştı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hedef Olan Minab kentindeki kız öğrenci okulunda hayatını kaybeden 168 öğrenci, öğretmen ve veli unutulmadı.

Kalibaf, öğrencilerin fotoğraflarının ve öğrenci çantaları ile çiçeklerin koltuklara yerleştirildiği bir kareyi paylaşarak, "Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım" notunu düştü.

KALİBAF: İYİ NİYETİMİZ VAR, GÜVENİMİZ YOK

Tesnim Haber Ajansı'na göre Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda gazetecilerin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Muhammed Kalibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

İslamabad'daki müzakerelerde ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

