İran'ın casuslukla suçladığı akademisyen idam edilecek - Son Dakika

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "İran'da İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Celali'nin infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceği kaydedildi.

CELALİ 2016 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan idama mahkum edilmiş ve karar İran Yüksek Mahkemesi tarafından 2017'de onaylanmıştı. İsveç Dışişleri Bakanlığı da 2018'de Tahran'da tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

2 MAYIS'TA İTİRAZ İÇİN BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Celali hakkında 2017'den bu yana ertelenen idam kararının "savaş suçu" ve "kasten cinayet" iddialarıyla İsveç'te yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2 Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.