İran füzeleri İsrail'in üzerine yağmur gibi yağdı
İran füzeleri İsrail'in üzerine yağmur gibi yağdı

16.03.2026 21:40
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemeleri sürüyor. Tahran'dan başlatılan yeni saldırı dalgasına ait görüntülerde füzelerin gökyüzünden adeta yağmur gibi indiği ve bazı noktaların alevler içinde kaldığı görüldü.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI DALGASI

Son olarak İran, İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsrail'in birçok kenti ile Kudüs'te sirenler çaldı. Hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından şarapnellerin Beyt Şemeş ve Kudüs'e düştüğü belirtildi.

YAĞMUR GİBİ YAĞDI

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde ise İran füzelerinin gökyüzünden yağmur gibi yağdığı görüldü. Hava savunma sistemlerini aşan bazı füzelerin isabet ettiği noktalardan yükselen alev bulutları da kameraya yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

