ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'ın batısında yer alan İlam eyaletindeki stratejik noktaları hedef aldı. Yerel kaynaklar, özellikle sınır bölgesi yakınlarındaki askeri tesislerin vurulduğunu bildirirken, saldırıların ardından bölgede geniş çaplı yangınlar çıktı.
Şehrin pek çok noktasından yükselen yoğun dumanlar çevre illerden de görülürken, saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.
Son Dakika › Dünya › İran'ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı - Son Dakika
