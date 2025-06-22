İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı - Son Dakika
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İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı

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İran\'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı
22.06.2025 14:28
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İran\'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı
Haber Videosu

10. günde savaşa dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. Dünyayı tedirgin eden saldırıların ardından İran ise İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine 30 füzeyle misilleme saldırısı düzenledi. İran'ın 2 şehri enkaza çeviren saldırıları canlı yayına da yansırken o anlarda İsrail genelinde sirenlerin çaldığı ve füzelerin gökyüzünde iz bıraktığı görülüyor.

İsrail- İran savaşının 10'uncu gününde ABD resmen savaşa katıldı. ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. ABD'nin saldırısının ardından İran da kısa sürede misilleme yaparak İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine 30 füzeyle saldırdı. İran bu saldırılarda ilk kez Hayber balistik füzesini kullandı.

MİSİLLEME SALDIRISI CANLI YAYINA YANSIDI

İran'ın, Tel Aviv ve Hayfa'yı enkaza çeviren saldırısı canlı yayına yansıdı. Görüntülerde İsrail genelinde sirenlerin çaldığı ardından fırlatılan füzelerin gökyüzünde bıraktığı iz görülüyor. Daha sonra saldırının ardından İsrail'deki yıkım görüntülerde yer aldı.

ARAKÇİ: ABD BM KURALLARINI İHLAL ETMİŞTİR

İstanbul'da kameraların önüne geçen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehlikeli bir operasyona girdiğini ve İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Arakçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ABD kuvvetleri tarafından. İran, ABD'nin nükleer tesislerine yaptığı saldırıları kınamaktadır. BM kurallarını ihlal etmiştir.

ARAKÇİ: SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİZ

Washington'daki kanun tanımayan idare, bu saldırıların karşılığından sorumludur. ABD soykırım rejimi ile saldırdı. Bu tür saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir kaosa götürecektir. BMGK'nın ABD'nin İran'a karşı tutumundan dolayı kınaması gerekmektedir. Diplomasiye ihanet eden ABD'dir, Siyonist rejimi destekleyerek bu yasa dışı savaşı desteklemektedir. Amerikan idaresinin bu anlamda sonuçlarda tek ve tam kapsamlı sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum. İran, güvenlik çıkarlarını ve halkını korumak için her türlü tedbiri alacaktır. ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz"

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA: RİSK EN ÜST DÜZEYE ÇIKMIŞTIR

İsrail ile İran arasındaki savaşta, Amerikan uçaklarının İran'da nükleer tesis vurmasına yönelik Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." denildi.

"TÜRKİYE DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Açıklamada, Türkiye'nin saldırının muhtemel sonuçlarından derin endişe duyduğu kaydedildi, "Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz." denildi.

"TEK ÇÖZÜM YOLU MÜZAKERE"

"İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, tek çözüm yolunun müzakereden geçtiği vurgulandı.

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsfahan, İsrail, Natanz, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • qhc98h8gq7:
    rabbim israilin yok oluşunu görmeyi bizlere nasip eyle inş 43 0 Yanıtla
  • Ali Levent :
    Çatışmanın yayılması riski en üst düzeye çıktı çıkmasına da, Türkiye ne yapacak? Abd askerlerine duacı mı olacak (Irak'ta olduğu gibi)? Yoksa İran'ın diktatörüne destek mi olacak? iki ucu da kirli bir değnek! 13 30 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    ABD ve İsrail iranın nüklerini vurdu peki İran neden İsrail'in nükleer tesislerini vurmuyor. hiç düşündünüz mü. 35 8 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hükümetimizinden laf değil, icraat bekliyoruz. Çok acil olarak Kürecik-İncirlik-Kesecik gibi terör üssleri kapatılmalıdır. Bölgenin selahiyeti için birincil yapılmalı. 35 4 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    Türkiye olarak tek yaptıgımız kınamak. 19 1 Yanıtla
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