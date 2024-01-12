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İran, TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı ham petrolü taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika
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İran, TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı ham petrolü taşıyan gemiye el koydu

İran'ın, TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemiye el koyduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İran askerlerinin helikopterle gemiye indiği görüldü.

İran, TÜPRAŞ\'ın Irak\'tan aldığı ham petrolü taşıyan gemiye el koydu
12.01.2024 - 21:31,  Güncelleme: 22:15
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İran'ın, TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri yayınlandı.

OPERASYON ANININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Irak'ın Basra Limanı'ndan İzmir'e TÜPRAŞ'ın aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı gemiye İran, dün Umman açıklarında el koymuştu. Olayın yankıları devam ederken, İran Deniz Kuvvetleri'nin gemiye düzenlediği operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı.

İRAN ASKERLERİ GEMİYE HELİKOPTERLE İNDİ

Görüntülerde, silahlı İran askerlerinin önce helikoptere bindiği görüldü. Daha sonra helikopterin gemiye indiği görüldü.

İran'ın TÜPRAŞ'ın petrolünü taşıyan gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İran'ın Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankere Umman açıklarında el koyulduğu doğrulanmıştı. İran basınında yer alan haberlerde, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere geçen yıl "Suez Rajan" adıyla seyrettiği sırada ABD tarafından el konulduğu hatırlatılarak, "Geçen yıl ABD tarafından İran petrolünün çalınmasının ardından St Nikolas tankerine bu sabah İran Deniz Kuvvetleri tarafından yargı kararıyla el konuldu. Tanker İran limanlarına doğru yol alıyor" denilmişti.

ESKİ ADI SUEZ RAJAN OLAN TANKERE GEÇEN SENE ABD EL KOYMUŞTU

Eski adı Suez Rajan olan St Nikolas tankeri, geçen yıl ABD tarafından el konulduğunda İran'a ait 980 bin varilden fazla ham petrolü taşıyordu. ABD o dönemde İran'ı yaptırımları ihlal ederek Çin'e kaçak petrol ihraç ettiğin iddia etmişti. Afrika'nın güneyinde ABD donanması tarafından el konulan tanker, ABD'nin Teksas eyaleti kıyılarına çekilmiş, tankerin taşıdığı İran'a ait petrol daha sonra satılmıştı. Tankerin adı ise yükü boşalttıktan sonra St Nikolas olarak değiştirilmişti.

İran'ın TÜPRAŞ'ın petrolünü taşıyan gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İran ise Suez Rajan'a el konulmasının ardından misilleme olarak geçtiğimiz sene Marshall Adaları bandıralı ABD merkezli enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine ve "Niovi" adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koymuştu.

TANKERDE 19 MÜRETTEBAT BULUNUYOR

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyurulmuştu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

TANKERİ TÜPRAŞ KİRALAMIŞ

Tankeri kiralayan Tüpraş tarafından yapılan açıklamada ise, "Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır" denilmişti.

YORUMLAR

Tüpraş, İran, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı ham petrolü taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı ham petrolü taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika
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