İran\'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı\'nda büyük panik

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen görüntüler çatışmanın Körfez'e yayıldığı yönündeki endişeleri artırdı. Dubai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı sonrası yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİK SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerde, terminal içinde bulunan yolcuların büyük bir gürültünün ardından koşarak sığınak aradığı, bazı kişilerin yere yattığı ve güvenlik görevlilerinin yolcuları tahliye etmeye çalıştığı görülüyor. Patlama sesinin ardından terminalde kısa süreli kargaşa yaşandığı bildirildi.

Saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, BAE makamları olayla ilgili resmi açıklama yapmadı. Havalimanı operasyonlarının kısa süreli aksadığı, bazı uçuşların ertelendiği veya yönlendirildiği belirtiliyor.

KÖRFEZ CEPHESİ GENİŞLİYOR

İran daha önce ABD üslerinin bulunduğu Katar, Bahreyn ve BAE'deki hedefleri vurabileceği yönünde mesajlar vermişti. Dubai'deki bu gelişme, savaşın yalnızca askeri üslerle sınırlı kalmayıp kritik sivil altyapıyı da etkileyebileceği yönündeki kaygıları artırdı.

Uzmanlar, Körfez'deki ticaret, turizm ve hava ulaşımının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, çatışmanın bu bölgeye yayılmasının uluslararası sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.