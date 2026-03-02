İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı\'nda büyük panik
02.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı\'nda büyük panik
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 3. gününde devam ederken, Dubai'de kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. İran'ın Dubai Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırı sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen görüntüler çatışmanın Körfez'e yayıldığı yönündeki endişeleri artırdı. Dubai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı sonrası yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİK SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerde, terminal içinde bulunan yolcuların büyük bir gürültünün ardından koşarak sığınak aradığı, bazı kişilerin yere yattığı ve güvenlik görevlilerinin yolcuları tahliye etmeye çalıştığı görülüyor. Patlama sesinin ardından terminalde kısa süreli kargaşa yaşandığı bildirildi.

Saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, BAE makamları olayla ilgili resmi açıklama yapmadı. Havalimanı operasyonlarının kısa süreli aksadığı, bazı uçuşların ertelendiği veya yönlendirildiği belirtiliyor.

KÖRFEZ CEPHESİ GENİŞLİYOR

İran daha önce ABD üslerinin bulunduğu Katar, Bahreyn ve BAE'deki hedefleri vurabileceği yönünde mesajlar vermişti. Dubai'deki bu gelişme, savaşın yalnızca askeri üslerle sınırlı kalmayıp kritik sivil altyapıyı da etkileyebileceği yönündeki kaygıları artırdı.

Uzmanlar, Körfez'deki ticaret, turizm ve hava ulaşımının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, çatışmanın bu bölgeye yayılmasının uluslararası sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Siyaset, İsrail, Dünya, Dubai, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik - Son Dakika

Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas

11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:06:57. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.