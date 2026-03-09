İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney\'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
09.03.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney\'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Haber Videosu

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2026'daki saldırıları sırasında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney, 8 Mart'ta Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider olarak seçildi. Mücteba'nın 17 yaşındayken İran-Irak savaşı cephesine gittiği eski görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2026'da İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle kritik bir döneme girdi. Saldırının ilk gününde hayatını kaybeden Hamaney'in yerine, oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider olarak seçildi.

BABASININ YERİNE YENİ LİDER SEÇİLDİ

Hamaney ailesinin diğer üyeleri ve birçok üst düzey yetkili de saldırılarda yaşamını yitirdi. İran'da 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilirken, 8 Mart 2026'da Uzmanlar Meclisi Mücteba Hamaney'i resmi olarak yeni lider olarak açıkladı. Böylece Mücteba, İran'ın üçüncü dini lideri oldu.

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Mücteba Hamaney'in silahlı pozu yayımlandı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan görüntüler, Mücteba Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1980-1988 İran-Irak savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gittiğini gösteriyor. Görüntüler, Hamaney ailesinin savaş dönemindeki tutumunu ve Mücteba'nın erken yaşta siyasal ve askeri sürece dahil olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?

KARARLARDA SON SÖZ SAHİBİ

İran'da Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, dini lider tüm devlet organlarının üzerinde yetki sahibi. Lider, iç ve dış politika kararlarında son söz sahibi, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve rehber olarak tanınıyor. Lider, 88 üyeli Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor; adaylar çoğunlukla liderin belirlediği kişiler arasından Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı ile seçime katılabiliyor.

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?

ABD DURUMDAN PEK HOŞNUT DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in lider olmasına yönelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Trump, "Hamaney'in politikalarını sürdürecek ve ABD'yi beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Orta Doğu, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri - Son Dakika

İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Daha 16 yaşındaydı Köpekten kaçarken canından oldu Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Fenerbahçe’de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
10:58
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:11
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek’ten kritik çağrı geldi
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:48:17. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.