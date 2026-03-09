İran\'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney\'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2026'da İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle kritik bir döneme girdi. Saldırının ilk gününde hayatını kaybeden Hamaney'in yerine, oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider olarak seçildi.

BABASININ YERİNE YENİ LİDER SEÇİLDİ

Hamaney ailesinin diğer üyeleri ve birçok üst düzey yetkili de saldırılarda yaşamını yitirdi. İran'da 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilirken, 8 Mart 2026'da Uzmanlar Meclisi Mücteba Hamaney'i resmi olarak yeni lider olarak açıkladı. Böylece Mücteba, İran'ın üçüncü dini lideri oldu.

Mücteba Hamaney'in silahlı pozu yayımlandı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan görüntüler, Mücteba Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1980-1988 İran-Irak savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gittiğini gösteriyor. Görüntüler, Hamaney ailesinin savaş dönemindeki tutumunu ve Mücteba'nın erken yaşta siyasal ve askeri sürece dahil olduğunu ortaya koyuyor.

KARARLARDA SON SÖZ SAHİBİ

İran'da Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, dini lider tüm devlet organlarının üzerinde yetki sahibi. Lider, iç ve dış politika kararlarında son söz sahibi, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve rehber olarak tanınıyor. Lider, 88 üyeli Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor; adaylar çoğunlukla liderin belirlediği kişiler arasından Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı ile seçime katılabiliyor.

ABD DURUMDAN PEK HOŞNUT DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in lider olmasına yönelik daha önce açıklamalarda bulunmuş ve bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Trump, "Hamaney'in politikalarını sürdürecek ve ABD'yi beş yıl içinde yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.