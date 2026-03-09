İran\'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney

İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in seçiminin ardından bugün Tahran'da kutlamalar yapılması bekleniyor.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı hava saldırılarında öldürülen babasının yerine geçen Hamaney'den ülkenin en yüksek politik ve dini makamına atanmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News kanalına yaptığı açıklamada durumdan "memnun olmadığını" söyledi.

Trump, Mücteba Hamaney'in seçiminin kesinleşmesi öncesinde yaptığı açıklamada bu ismin ABD açısından "kabul edilemez" olacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran'ın yeni liderini tebrik etti.

Putin, Hamaney'in, babasının çalışmalarını "onurla" sürdüreceğinden ve İran halkını "ağır zorluklar karşısında" birleştireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Kremlin'den Putin adına yapılan açıklamada Moskova'nın Tahran'ın yanında durmaya devam edeceğini de kaydedildi.

Pekin ise yeni lidere yönelik her türlü hedef alma girişimine karşı olduklarını vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "herhangi bir bahaneyle" ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı" durulduğunu açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, NTV'ye verdiği röportajda "Biz İran halkının seçimine saygı duyarız" dedi.

Çelik, "Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir" diye ekledi.

Mücteba ismi Arapça'dan geliyor ve "seçilmiş", "tercih edilmiş", "seçkin" anlamlarına geliyor.

Babası Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü suikast saldırısı sonrası Mücteba Hamaney'den 'dan birkaç gün haber alınamamıştı.

3 Mart'ta İran resmi medyası sağ olduğunu ve "ülkenin önemli meseleleri hakkında istişare ve inceleme" yaptığını bildirmişti.

8 Mart Pazar günü akşam saatlerinde dini lideri seçmekle görevli 88 din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi, yeni liderin Mücteba Hamaney olduğunu duyurdu.