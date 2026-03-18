ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddeti ile devam ederken; İsrail, İran'ın üst düzey isimlerine suikastlar düzenledi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic güçlerinin komutanı Gulam Rıza Süleymani İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
Üç kritik ismin öldürülmesinin ardından İran, misillemelerin dozunu arttırdı.İran, son olarak Irak'ın Bağdat kentindeki ABD'nin Victoria üssünü vurdu. Saldırı sonrası üsten dumanlar yükseldi.
Öte yandan Erbil'deki ABD konsolosluğuna da saldırı düzenlendiği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › İran Irak'taki ABD hedeflerini vurdu! İki kritik noktaya saldırı - Son Dakika
