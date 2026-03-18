İran Irak'taki ABD hedeflerini vurdu! İki kritik noktaya saldırı
İran Irak'taki ABD hedeflerini vurdu! İki kritik noktaya saldırı

İran Irak'taki ABD hedeflerini vurdu! İki kritik noktaya saldırı
18.03.2026 20:53
İran Irak'taki ABD hedeflerini vurdu! İki kritik noktaya saldırı
İsrail'in İran'daki kritik isimlere yönelik suikastlarının ardından İran, misilleme saldırılarına hız verdi. İran, son olarak Irak'ın Bağdat kentindeki ABD'nin Victoria üssünü vurdu. Saldırı sonrası üsten dumanlar yükseldi. Öte yandan Erbil'deki ABD konsolosluğuna da saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddeti ile devam ederken; İsrail, İran'ın üst düzey isimlerine suikastlar düzenledi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic güçlerinin komutanı Gulam Rıza Süleymani İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

Üç kritik ismin öldürülmesinin ardından İran, misillemelerin dozunu arttırdı.İran, son olarak Irak'ın Bağdat kentindeki ABD'nin Victoria üssünü vurdu. Saldırı sonrası üsten dumanlar yükseldi.

ERBİL'E DE SALDIRI

Öte yandan Erbil'deki ABD konsolosluğuna da saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

