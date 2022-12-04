İran Başsavcılığı resmen duyurdu: Ahlak polisliği lağvedildi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından ülkenin birçok noktasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

TARİHİ KARARI İRAN BAŞSAVCISI AÇIKLADI

Gösteriler 3'üncü ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Başsavcısı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ DE YOLDA

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri ise bugün yaptığı açılamada "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor" ifadesini kullanmıştı.

PROTESTOLARDA 200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, protestolarda şu ana kadar aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISININ 448 OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.