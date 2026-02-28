İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu - Son Dakika
İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu

İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu
28.02.2026 20:13
İran'ın Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu'nu hedef alan alçak saldırı, büyük bir trajediye dönüştü. İran makamlarından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda 155 kız öğrenci hayatını kaybetti. Saldırı sonrası okul enkazından yansıyan kanlı okul çantası görüntüleri yürekleri dağladı.

İran'ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırının ardından ortaya çıkan görüntüler, yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. İran makamları 155 kız öğrencinin öldüğünü açıklarken geride kalan kanlı çantalar yürekleri burktu.

ENKAZ, TOZ VE SESSİZLİK

Saldırı sonrası kaydedilen videolarda okul binasının büyük bölümünün yıkıldığı, sınıfların moloz yığınlarına dönüştüğü ve çevrede yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Duvarların çöktüğü, çatının büyük ölçüde hasar aldığı ve sınıf içindeki sıraların enkaz altında kaldığı dikkat çekiyor.

KANLI ÇANTALAR

Görüntülerde enkazın arasında öğrencilere ait olduğu belirtilen okul çantaları, defterler ve kişisel eşyalar yer alıyor. Toz ve molozla kaplanan çantaların bazı bölümlerinde kan izleri olduğu görülüyor.

Dağılan kitaplar ve sınıf malzemeleri, saldırının ders saatlerinde gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor.

Okula saldırıldığında 170 öğrencinin binada olduğu belirtilirken, gözü yaşlı aileler iyi bir haber almak için beklemeye devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad-Reza Aref, ilkokulu hedef alan İsrail saldırısını kınayarak, bunun açık bir savaş suçu örneği ve uluslararası düzenlemelerin bariz bir ihlali olduğunu söyledi.

Bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dünya

Son Dakika Dünya İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: İran okul saldırısından geriye kalan kanlı çantalar oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.