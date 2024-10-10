İran ve Rusya Liderleri Türkmenistan'da Buluşuyor - Son Dakika
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Dünya

İran ve Rusya Liderleri Türkmenistan'da Buluşuyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin ile olası İsrail saldırısını görüşmek üzere Aşkabat'ta buluşacak.

10.10.2024 12:01
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(ANKARA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yarın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşacak. Görüşme İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türk şair Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü için düzenlenecek anma töreni dolayısıyla Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyaret edecek. İran medyası Pezeşkiyan'ın, cuma günü Türkmenistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Körfez ülkelerine ziyaretleri devam ediyor

İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılık gündemdeyken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Körfez ülkelerine ziyaretleri sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmesinin ardından Erakçi, dün Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Erakçi, Doha'da bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran ve Rusya Liderleri Türkmenistan'da Buluşuyor - Son Dakika

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