İranla savaş devam ederken Trump\'ın keyfi yerinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kentucky'de düzenlediği mitingde sergilediği dans figürleri, Beyaz Saray'a bağlı dijital iletişim hesabı Rapid Response 47 tarafından paylaşıldı. İran ile askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yayımlanan görüntüler, Trump'ın mitingdeki rahat tavırlarını ve yüksek moralini yansıtan bir mesaj olarak yorumlandı.

"Y.M.C.A." EŞLİĞİNDE SAHNEYE VEDA

Kentucky'deki programında destekçilerine hitap eden Trump, konuşmasının ardından sahneden inerken Village People grubunun dünyaca ünlü Y.M.C.A. şarkısı eşliğinde kendine özgü dans figürlerini sergiledi.

Miting alanındaki kalabalık tarafından büyük alkış alan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Beyaz Saray'ın hızlı iletişim platformlarından biri olan Rapid Response 47 hesabı, söz konusu görüntüleri "TRUMP DANCE IN KENTUCKY!" notuyla yayınladı. Video kısa sürede binlerce görüntülenme alırken, Trump'ın enerjik görüntülerinin destekçileri arasında olumlu bir motivasyon yarattığı ifade edildi.

ZAMANLAMASI MANİDAR BULUNDU

Siyasi yorumcular, İran ile sıcak çatışmalar devam ederken böyle bir videonun resmi kanallar üzerinden paylaşılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bazı analistler bu paylaşımı, kriz ortamında liderin rahat ve kontrolü elinde tuttuğu mesajını vermeye yönelik bir iletişim stratejisi olarak değerlendirdi.