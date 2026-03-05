ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı - Son Dakika
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı

ABD basını: İranlı Kürt milisler İran\'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
05.03.2026 01:18
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basını, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de Irak'taki KYB Başkanı Bafel Talabani ile görüşerek, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

ABD basını, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığını iddia etti.

Amerikan Axios haber sitesinde Barack Ravid imzalı haberde, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin açıklamasına yer verildi. Yetkili, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığını ifade etti ancak herhangi bir detay vermedi. Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

ERAKÇİ'DEN TALABANİ'YE UYARI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile görüşerek, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY REDDETMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti. Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu ve söz konusu grupların ABD için İran'da kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

CNN International da ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti. Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Genel Production Genel Production:
    Allah seni başımızdan eksik etmesin Reis.Savunma sanayimiz olmasa şuan kapımıza dayanmışlardı.Rabbim senden razı olsun. 22 20 Yanıtla
  • Murat durmus Murat durmus:
    sasirdikmi? yine önce köpekleri saldilar… 14 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Allah bilir itisrail ve ab d kaç milyar dolar verdiler o eylemcilere? düzenledikleri her saldırı için fiyatları kaç milyon dolar Acaba? 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
