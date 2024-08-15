İrlanda ve Avustralya, Taliban'ın Afganistan yönetimindeki 3. yılını kınadı - Son Dakika
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Dünya

İrlanda ve Avustralya, Taliban'ın Afganistan yönetimindeki 3. yılını kınadı

İrlanda ve Avustralya, Taliban\'ın Afganistan yönetimindeki 3. yılını kınadı

İrlanda ve Avustralya Dışişleri Bakanları, Taliban'ın Afganistan yönetimindeki 3. yılını kınayan açıklamalar yaptı. Halkın insan haklarından mahrum bir şekilde yaşadığı vurgulandı.

15.08.2024 11:54
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İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Taliban'ın Afganistan yönetimindeki 3. Yılına ilişkin yaptıkları açıklamada, halkın 'insan haklarından mahrum bir şekilde' yaşamak zorunda olduğunu belirtti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, 15 Ağustos 2021'de ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban'ın yönetimdeki 3. yılının dolması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Bu ay, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin üçüncü yıl dönümü. Bu süre zarfında Taliban tarafından işlenen medeni, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hakların şok edici ihlallerine tanık olduk. Taliban'ın kontrolü altında, yargısız infazlar, kamusal infazlar, işkence, keyfi tutuklamalar ve gözaltılar Afganistan halkı için günlük tehditler haline geldi. Kadınlar ve kızlar özellikle acı çekiyor; kapalı kapılar ardında bir hayata zorlanıyor, eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ve hizmetlere erişim gibi temel haklarını kaybediyorlar. Kadınların ve kızların insan haklarının bu kadar büyük ölçekli sistematik dışlanması ve mahrum bırakılması karşısında dehşete düştüm; bu, cinsiyete dayalı zulüm de dahil olmak üzere insanlığa karşı suçlara varabilir. İrlanda bunu en güçlü şekilde kınıyor

Umutsuz insan hakları durumunun yanı sıra, dünyanın en kötülerinden biri olmaya devam eden devam eden bir insani kriz var. Sadece bu yıl Afganistan'da 23,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak. Bu yıldönümünde, İrlanda'nın Afganistan halkına olan bağlılığını ve desteğini yeniden teyit etmek istiyorum. Bir kez daha, Taliban tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerini kınıyor ve Taliban'ın ayrımcı ve zalim kararnamelerinin tamamen geri alınması çağrısında bulunuyorum. İrlanda, Afganistan'daki kadınları destekliyor. Sürdürülebilir barış ve gelişen bir toplum ancak kadınlar dahil edildiğinde ve insan hakları korunduğunda mümkündür" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN'DA KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI İNSAN HAKLARINDAN MAHRUM BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR"

Avustralya Dışişleri Penny Wong ise mesajında, "Aradan üç yıl geçmesine rağmen Kabil'in düşüşünün etkileri hala acı bir şekilde hissedilmektedir. Afganistan'daki kadınlar ve kız çocukları onurlarından ve insan haklarından mahrum bırakılmaya devam etmektedir. Avustralya, onları ve Afganistan halkını desteklemek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İrlanda ve Avustralya, Taliban'ın Afganistan yönetimindeki 3. yılını kınadı - Son Dakika

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