İşçi Partisi'nde Liderlik Krizi Yeniden Alevlendi - Son Dakika
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İşçi Partisi'nde Liderlik Krizi Yeniden Alevlendi

İşçi Partisi\'nde Liderlik Krizi Yeniden Alevlendi
19.06.2026 14:25
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Andy Burnham, ara seçimi kazanarak liderlik yarışı için düğmeye bastı. Starmer ise adaylık sinyali verdi.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nde liderlik ve başbakanlık tartışmaları, Başbakan Kier Starmer'ın en önemli rakiplerinden biri olarak görülen Andy Burnham'ın ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla yeniden alevlendi.

Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, Makerfield seçim bölgesindeki ara seçimi %55 oy oranıyla kazandı.

Burnham, "İngiltere için yeni bir yol çizmek" istediğini söyledi.

Seçimin ardından yaptığı açıklamada Başbakan Starmer da Andy Burnham'ın parlamentoya dönmesinden sonra partide bir liderlik yarışı yaşanması durumunda "aday olacağını" söyledi.

Starmer önce muhtemel bir liderlik yarışında aday olup olmayacağı sorulduğunda, "Şu anda böyle bir seçim yok" dedi ve bunun "ülkeyi kaosa sürükleyeceğini" söyledi.

Daha sonra da "Bir yarış olursa evet aday olacağım, yarışacağım ve defalarca söylediğim gibi bundan vazgeçmeyeceğim" diye ekledi.

Makerfield ara seçiminden önce Başbakan Starmer, Andy Burnham'ı kazanması durumunda liderlik yarışına girmemesi konusunda uyarmıştı.

Bunun yerine, İşçi Partisi'nin yeni bir Manchester belediye başkanı seçimine odaklanması gerektiğini söyledi.

G7 zirvesinde konuşan başbakan, liderlik yarışının ülke için "kötü bir şey" olacağını söyledi ve bir meydan okumaya karşı mücadele etme niyetinde olduğunu yineledi.

Başbakan ayrıca, Burnham'a kabinede görev teklif edeceğini de belirtmiş ve "Umarım ara seçimi kazanır ve İşçi Partisi hükümetinde büyük bir rol oynar" demişti.

Andy Burnham, ara seçimdeki zaferinin ardından, İşçi Partisi'nin "değişim için son bir şansı" olduğunu, bu zaferin ülke için bir "dönüm noktası" olabileceğini söyledi.

İşçi Partisi Temmuz 2024'te iktidara geldi. Ancak Başbakan Starmer'a kamuoyu desteği kısa sürede erozyona uğradı.

7 Mayıs'ta İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde, İskoçya ve Galler'de de özerk yönetim parlamento seçimlerinde İşçi Partisi'nin büyük kayıplar yaşaması bu süreci daha da hızlandırdı.

Sağlık Bakanı Wes Streeting, Starmer'in liderliğine "güvenini kaybettiği" gerekçesiyle istifa etti. Ardından daha alt düzeyde başka istifalar da geldi.

Streeting'in olası bir yarışta lider adayları arasında olması bekleniyor.

Seçimler öncesinde de ABD'de cinsel saldırı suçları hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilişkileri ifşa olan Peter Mandelson'ın İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanması nedeniyle başlayan tartışmalar da Starmer'ın yıpranmasına neden olmuştu.

Starmer, iddia etmişti.

Liderlik mücadelesi nasıl tetiklenebilir?

Andy Burnham'ın milletvekili seçilmesinin ardından, İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık görevi için adaylığını koyması bekleniyor.

Keir Starmer'a resmen meydan okuyabilmesi için İşçi Partisi milletvekillerinin %20'sinin -yani 81 milletvekilinin- desteğine ihtiyacı var.

Diğer adaylar için de aynı durum geçerli. Ancak Starmer'ın böyle bir yarışta aday olup pozisyonunu koruması için milletvekillerinin onayına ihtiyacı yok.

İşçi Partisi ve sendikalar gibi bazı bağlı kuruluşların üyeleri daha sonra postayla oy kullanıyor ve adaylar tercih sırasına göre sıralanıyor.

Kazanmak ve parti lideri ve aynı zamanda başbakan olmak için adayın oyların %50'sini alması gerekiyor.

Kaynak: BBC

İşçi Partisi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşçi Partisi'nde Liderlik Krizi Yeniden Alevlendi - Son Dakika

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