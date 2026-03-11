İsfahan'da Rus Başkonsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
İsfahan'da Rus Başkonsolosluğu'na Saldırı

İsfahan'da Rus Başkonsolosluğu'na Saldırı
11.03.2026 09:55  Güncelleme: 09:59
İran'ın İsfahan kentinde Rus Başkonsolosluğu hasar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu İran'ın İsfahan kentine yönelik düzenlenen saldırılarda Rusya Başkonsolosluk binasının da zarar gördüğünü duyurdu.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Zaharova, 8 Mart'ta konsolosluğun yakınında bulunan İsfahan Valiliği binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının etkisiyle başkonsolosluk binasının hasar aldığını belirtti. Patlamanın şiddetiyle konsolosluk ofisi ve konutlardaki camların kırıldığını aktaran Zaharova, "Birkaç çalışanımız patlamanın şok dalgasıyla savruldu. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

İran'a atılan füzelerde Rusya da nasibini aldı

RUSYA'DAN UYARI GELDİ

Diplomatik ve konsolosluk misyonlarına yönelik saldırıları uluslararası hukukun temel normlarının ve uluslararası sözleşmelerin 'açık bir ihlali' olarak nitelendiren Zaharova, "Tüm tarafların diplomatik tesislerin dokunulmazlığına sıkı sıkıya saygı göstermesini ve personelin güvenliği ile yaşamına yönelik her türlü saldırıdan kaçınmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova ayrıca, çatışmanın taraflarına askeri eylemleri derhal sona erdirme ve müzakere masasına dönme çağrısını yineledi.

İran'a atılan füzelerde Rusya da nasibini aldı
Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsfahan'da Rus Başkonsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsfahan'da Rus Başkonsolosluğu'na Saldırı - Son Dakika
