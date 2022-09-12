Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti - Son Dakika
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Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti

12.09.2022 17:47
Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti

İskoçya'da yaşayan 29 yaşındaki Emma Webster isimli kadın yoğun diş ağrıları nedeniyle hastaneye gitti. Önce kanal tedavisi yapılan kadın ardından gerçekleştirilen detaylı incelemelerde beyin kanseri olduğunu öğrendi. Öleceğini düşünen kadın cenazesini planladı ancak mucizevi bir şekilde tümörün büyümesi önlendi.

İskoçya'da Emma Webster adlı kadının başına gelenler, adeta duyanlar için ibretlik bir hikaye oluşturdu. 29 yaşındaki kadın, uzun süren diş ağrılarının ardından gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrendi ve kendi cenazesini planladı. Fakat hemen tedavisine başlanan Emma, sürecin sonunda hayatta kalmayı başardı.

SAĞ GÖZÜNÜN ARKASINA GİZLENMİŞ

Emma'ya önce diş ağrıları nedeniyle diş hekimine giden Webster'a kanal tedavisi uygulandı. Yapılan ameliyatın ardından çektiği yoğun ağrı hiç kesilmedi. Kısa süre sonra doktorların sinir hasarı olduğunu düşündükleri için ilaç tedavisine başladı. 2019 yılında ağrı tüm yüzüne yayıldı ve görüşü bulanıklaşmaya başladı. Bu nedenler MRI taramasına giren Emma, bu taramada sağ gözünün arkasında gizlenen beyin tümörü olduğunu öğrendi.

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hastalığını öğrenince cenazesini planladı

KENDİ CENAZE PLANLARINI YAPTI

Yapılan testlerin ardından hayatının şokunu yaşayan Emma bu testler sonucunda sadece oğlunun onsuz ne yapacağını düşündüğünü belirterek "Cenazemi planlamaya başlamaya hazırdım" dedi. Ancak beyin tümörünün iyi huylu olduğu yani kanserli olmadığı öğrenildi. Bu haber iyi bir haber olsa da Emma'nın ailesinde çok sayıda beyin tümörü nedeniyle ölen kişi olduğu için onu sevindirmedi. Beyin tümöründen ölen anneannesi gibi olacağını sandı.

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hastalığını öğrenince cenazesini planladı

İYİLEŞMEYİ BAŞARDI

Emma, Mart 2019'da tümörün yüzde 70'inin çıkartıldığı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra denge sorunları ve güçten düşüren baş ağrıları ile baş başa kaldı. Bu sorunlar nedeniyle ailesinin yanına taşındı. Ağrıları ameliyattan sonra 8 boyunca sürdü. Şimdi Emma, tümörün büyümesini kontrol etmek için yıllık taramalara giriyor.

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Son Dakika Dünya Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti - Son Dakika


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