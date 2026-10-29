İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren kazası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren kazası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi

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İspanya\'da 68 kişinin öldüğü tren kazası sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Toledo vilayetindeki tren kazasında 68 kişinin ölmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Sanchez, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını, güvenlik sistemlerinde ihmal saptanırsa önlem alınacağını söyledi.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Toledo vilayetinde 68 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Sanchez, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını ve güvenlik sistemlerinde bir ihmal tespit edilmesi halinde gerekli adımların atılacağını söyledi.

İspanya'nın orta kesimindeki Toledo vilayetinde meydana gelen tren kazasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olay yerinin yakınında kurulan acil durum komuta merkezinde açıklamalarda bulundu. En az 68 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyuran Sanchez, hükümetin çarpışmaya yol açan tüm koşulları inceleyeceğini belirtti. Demir yolu güvenlik sistemlerinde bir aksaklık veya ihmal saptanması durumunda kararlı önlemler alınacağını vurgulayan Sanchez, "Bu işin sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Ülke genelinde derin bir üzüntü yaşandığını belirten Sanchez, "Tüm İspanya yasta" ifadesini kullandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten İspanya Başbakanı; hükümetin önceliğinin kurbanlara ve yakınlarına yardım sağlamak, olabildiğince çok kazazedeyi kurtarmak, olaydan etkilenenlere tıbbi ve psikolojik destek sunmak olduğunu dile getirdi.

Dün sabah saatlerinde başkent Madrid'in yaklaşık 120 kilometre güneyindeki Toledo vilayetinde, Madrid-Sevilla demir yolu hattı üzerinde meydana gelen olayda, Renfe şirketine ait yüksek hızlı tren, hatta duran Iryo şirketine ait trene arkadan çarptı. Castilla-La Mancha özerk yönetimi başkanı Emiliano Garcia-Page, olayda 68 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA
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