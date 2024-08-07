İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı

Geniş Video İzle

İspanya'nın Costa Blanca bölgesindeki bir festivalde, bir boğa koşucusu boğa tarafından fırlatıldı ve boynuzlandı. 'Bous al Carrer' etkinliğinde yaşanan olayda koşucu ağır yaralandı. PETA, bu tür etkinliklerde boğaların genellikle öldürüldüğünü ve yılda 50-100 katılımcının yaralandığını belirtiyor. Her yıl düzinelerce yaralanma yaşanan bu festivaller, hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli sonuçlar doğuruyor.

07.08.2024 16:16  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Costa Blanca bölgesindeki bir festivalde, bir boğa koşucusu havaya fırlatıldıktan sonra yerde çaresizce yatarken boğa tarafından defalarca boynuzlandı. Korkunç görüntülerde, boğanın gencin sağ bacağına saldırdığı görülüyor. İzleyiciler boğanın dikkatini dağıtmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bu olay, Benidorm yakınlarındaki Calpe'de düzenlenen "Bous al Carrer" etkinliğinde yaşandı. Kurbanın yaraları ciddi olarak nitelendirildi ve hala hastanede tedavi görüyor.

Boğaları içeren en ünlü festival, her yıl Temmuz ayında Pamplona'da düzenlenen San Fermin festivalidir. Her yıl düzinelerce koşucu yaralanıyor.

Boğa güreşinin popülerliğini kaybetmesine rağmen, bu tür festivaller İspanya'da hala yaygın. Geçen yıl benzer etkinliklerde ciddi yaralanmalar ve ölümler yaşandı.

Hayvan hakları grubu PETA, bu etkinliklerde boğaların "gösteri" sonrasında öldürüldüğünü belirtiyor. San Fermin festivalinde bir hafta boyunca 48 boğanın işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü iddia ediyorlar.

Bu gösterilerde boğalar kasıtlı olarak paniğe sokulur ve korkutulur. Hayvanlar genellikle hızla koşarken düşer veya çarparak yaralanır.

Boğa koşularında her yıl 50 ile 100 arasında katılımcı yaralanıyor. Bu etkinlikler hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli sonuçlar doğuruyor.

İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı
İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı
İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı
İspanya\'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı

İspanya, PETA, Hayvan Hakları, Festival, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Duran CELIK: Yani nerede hayvansever sözde topluluklar. Bizim kurban bayramında olmadık laflar ediyorlar. Avrupa söz konusu olunca hepsi kör, sağır ve dilsiz oluyor. 48 0 Yanıtla
  • null: hayvanlar kavga ederken bir hayvan yaralanmış,insan olmak ayrı birşey 42 0 Yanıtla
  • Mustafa Özcan: Hani nerdesiniz hayvanseverler. 26 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: İyi olmuş hayvanseverler nerde nedense hiç İspanya'ya ugramiyolar 22 0 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Boğanın İntikamı 11 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İyi olmuş 9 1 Yanıtla
  • Adalet Almaz: Hayvan saldırgan öylemi 4 0 Yanıtla

20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement