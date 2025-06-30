İspanya ve Portekiz\'de sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların etkisini yaşamaya başladı. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa'da termometreler rekor sıcaklıklara ulaştı. Belçika ve Hollanda'da ise sıcakların yarın ve çarşamba günü 38 dereceyi bulabileceği uyarısı yapıldı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'DE SICAKLIK REKORU KIRILDI

Başta İspanya olmak üzere Portekiz ve Fransa'da dünden bu yana rekor sıcaklıklar kaydedildi. İspanya'nın Huelva şehrinde termometreler 46 derece, sıcaklık kaydedildi. Portekiz'de de 1950'lerden bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Başkent Lizbon yakınlarındaki Mora'da da sıcaklık 46,6 dereceyi buldu.

SICAK HAVA İTALYA'DA ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLDU

İtalya'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarının artmasına neden oldu. Ülkede nadir görülen aşırı sıcaklar etkili olurken aralarında Roma, Milano, Floransa ve Verona gibi şehirleri de kapsayan 17 bölgede orman yangınları nedeniyle kırmızı alarma geçildi.

FRANSA'DA TURUNCU ALARMA GEÇİLDİ

Fransa'nın 95 ilinden 84'ünde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarma geçildi. Söz konusu illerde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar da devam etmesini bekleniyor. Bölge okullarının duruma bağlı olarak pazartesi, salı ve çarşamba günleri eğitime ara verildi.

BELÇİKA VE HOLLANDA DA AŞIRI SICAKLARIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

Güney Avrupa ülkelerini kavuran aşırı sıcak havanın bugün itibariyle kuzeye doğru kayması ve Belçika ile Hollanda'da etkili olması beklenirken, ülke vatandaşlarına zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama, sıvı tüketme ve özellikle bebekler ve yaşlılar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından yapılan uyarılara göre Belçika'da hava sıcaklıklarının salı günü 36-37 derece, çarşamba günü ise 37-38 dereceyi bulması bekleniyor. Açıklamada, yüksek nem oranıyla birleşmesi beklenen aşırı sıcakların solunum ve kalp hastası olanlar için de ciddi risk taşıdığı belirtilerek ülkede turuncu alarm seviyesine geçileceği de bildirildi.