İsrail askerleri Filistin Kızılayı çalışanlarını gözaltına aldı

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FİLİSTİN Kızılayı (PRCS), İsrail askerlerinin Al-Faria mülteci kampına baskın düzenleyerek PRCS çalışanlarını gözaltına aldığını duyurdu. PRCS'nin paylaştığı görüntülerde çalışanların bir duvara sırayla dizilerek askerler tarafından bekletildikleri görüldü.

PRCS'den bugün yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Tubas kenti yakınlardaki El- Faria mülteci kampına baskın düzenlediği belirtilerek, "İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılay Derneği'nin Al-Far'a mülteci kampındaki tıbbi noktasına baskın düzenledi, ekipleri gözaltına aldı ve onlarla tüm iletişimimizi kesti" denildi. PRCS'nin paylaştığı görüntülerde bir çalışanın baskın düzenleyerek diğer çalışanları gözlatına alan İsrail askerlerini çatıdan gizlice telefon ile kayda aldığı görüldü.