İsrail askerleri Gazze\'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü

Gazze'de faaliyet gösteren Al-Awda ve Al-Aksa hastanelerinden sağlık görevlileri, İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına yaklaşmaya çalışan en az 15 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı resmi açıklamada, GHF'nin faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana yardım noktaları civarında en az 274 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Netzarim Koridoru'nda yaşanan ateş açma olayının tam saati bilinmiyor. Ancak İsrail ordusu, bu ayın başlarında Filistinlilere, yardım dağıtım noktalarına giden yolların akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında kapalı askeri bölge olduğunu ve bu saatlerde bu bölgelerde bulunulmaması gerektiğini duyurmuştu. Buna karşılık, Gazze İnsani Yardım Vakfı bu saatlerde de yardım dağıtımının devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgedeki insani ihtiyaçları yeterince karşılamadığı ve operasyonlarının tehlikeli olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor. Bazı uzmanlar, yardım çalışmalarının güvenliğinin sağlanamadığını ve bunun gönüllüleri tehlikeye attığını savunuyor.

İsrail ise bu düzenlemelerin, yardımların Hamas'ın eline geçmesini önlemek için zorunlu olduğunu ifade ediyor.