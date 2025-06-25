İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam eden İsrail askerlerine pusu kurdu.

2 SUBAYI KESKİN NİŞANCI ATIŞIYLA ORTADAN KALDIRDILAR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde İsrail askerlerine art arda 4 operasyon düzenlendi. İsrail askerleri ve araçlarının sızma ekseninde karşılarına çıkan Kassam Tugayları, 2 İsrail subayını keskin nişancı atışıyla ortadan kaldırdı.

ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICISI PATLAYICIYLA HEDEF ALINDI

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nin ortak operasyonunda İsrail ordusuna ait bir zırhlı personel taşıyıcısı, patlayıcı cihazla ateşe verildi. 11 İsrail askerinin sızarak saklandığı bir binayı tespit eden Kassam Tugayları, binayı TBG füzesi ve personel mermisiyle hedef aldı.

İsrail askerlerine kurulan kanlı pusunun görüntüleri ise anbean kaydedildi.