İsrailli bakandan Netanyahu\'ya \'ateşkes\' tehdidi: İstifa ederim

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netenyahu'nun bugün Katar'daki görüşmelerde Gazze ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını kabul etmesi durumunda kabineden istifa edeceğini açıkladı.

"HAMAS'A TEHLİKELİ BİR TESLİMİYET"

Ben-Gvir ayrıca, kendisi gibi aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, "Hamas'a tehlikeli bir teslimiyet olarak" nitelendirdiği ateşkes anlaşmasını engellemek için son bir girişimde kendisine katılmaya çağırdı.

"ATEŞKESİN UYGULANMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEK ŞANSIMIZ"

Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hamle, anlaşmanın uygulanmasını engellemek ve Gazze Şeridi'nde 400'den fazla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin öldüğü bir yıldan fazla süren kanlı savaşın ardından İsrail'in Hamas'a teslim olmasını önlemek ve ölümlerinin boşa gitmemesini sağlamak için tek şansımız" dedi

SMOTRİCH DE ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ben-Gvir, dün İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla savaşa neden olan Hamas'ın tamamen teslim olana kadar Gazze'deki askeri harekatını sürdürmesi gerektiğini belirten Smotrich'in sözlerini tekrarladı. Smotrich de dün yaptığı açıklamada, anlaşmaya karşı olduğunu söylemiş ancak Netanyahu'nun hükümetinden ayrılma şeklinde bir açıklamada bulunmamıştı.