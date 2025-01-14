İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim - Son Dakika
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İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim

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İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'ateşkes' anlaşmasını kabul etmesi durumunda kabineden istifa edeceğini açıkladı. Ben-Gvir, açıklamasında ateşkes anlaşmasını Hamas'a teslimiyet olarak nitelendirdi.

14.01.2025 17:56
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netenyahu'nun bugün Katar'daki görüşmelerde Gazze ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını kabul etmesi durumunda kabineden istifa edeceğini açıkladı.

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim

"HAMAS'A TEHLİKELİ BİR TESLİMİYET"

Ben-Gvir ayrıca, kendisi gibi aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, "Hamas'a tehlikeli bir teslimiyet olarak" nitelendirdiği ateşkes anlaşmasını engellemek için son bir girişimde kendisine katılmaya çağırdı.

"ATEŞKESİN UYGULANMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEK ŞANSIMIZ"

Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hamle, anlaşmanın uygulanmasını engellemek ve Gazze Şeridi'nde 400'den fazla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin öldüğü bir yıldan fazla süren kanlı savaşın ardından İsrail'in Hamas'a teslim olmasını önlemek ve ölümlerinin boşa gitmemesini sağlamak için tek şansımız" dedi

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim

SMOTRİCH DE ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ben-Gvir, dün İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla savaşa neden olan Hamas'ın tamamen teslim olana kadar Gazze'deki askeri harekatını sürdürmesi gerektiğini belirten Smotrich'in sözlerini tekrarladı. Smotrich de dün yaptığı açıklamada, anlaşmaya karşı olduğunu söylemiş ancak Netanyahu'nun hükümetinden ayrılma şeklinde bir açıklamada bulunmamıştı.

İsrailli bakandan Netanyahu\'ya \'ateşkes\' tehdidi: İstifa ederim
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram :
    Bu ücüne bi nokta atisi yapmak lazim. Belki dünya bir kac gün üzerimize gelirler ama bi bk yiyemezler 101 22 Yanıtla
  • Volkan Acar:
    sonunuz yakin az daha sabredin 65 19 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Üçlü şeytan, güçlü şeytan, en sonunda Türk'ün kucağına düşecekler, bekleyin ve görün. 62 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Bi kere o kafandaki takkeyi düzgün tak. Mahallenin delisi gibi görünüyorsun! 44 3 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Konumu itibarıyla adam vekil birilerini temsil ediyor bir amaci var sorumluluğu var açik net konusuyor ama bizdekiler en cok makam mevki ihale kimde onun rozetini takma pesinde o mevkiye nasil geldigini koltuga oturduktan sonra unutuveriyor ne hikmetse Varmi bizde su yasayi cikartirsan istifa ederim diyen bakan yada milletvili hodri meydan 21 15 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Tiplere bak, ey büyük Allahım sen bütün zalimlerin kim ve nasıl olduğunu çok iyi biliyorsun, hepsini sana havale ettik... 35 0 Yanıtla
  • İbrahim:
    o.ç 34 0 Yanıtla
  • Engin Kılıç:
    sonunda bunları elekten geçircez başka çare kalmadı 30 0 Yanıtla
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