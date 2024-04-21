İsrail'de Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
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İsrail'de Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti

İsrail\'de Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti

İsrail'de Cumartesi günü binlerce kişi, hükümetin Gazze'deki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha fazla çaba göstermesini talep etmek ve erken seçim çağrısı yapmak amacıyla protesto gösterilerine katıldı. Hamas'ın elinde hala 133 rehine olduğu tahmin ediliyor. Başbakan Netanyahu ise rehinelerin kurtarılana ve Hamas yok edilene kadar saldırıları sürdüreceğini belirtiyor.

21.04.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
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İsrail'de Cumartesi günü binlerce kişi hükümeti protesto için sokağa çıktı.

Tel Aviv, Kudüs ve diğer kentlerdeki protestolara katılanlar erken seçim çağrısı yapıyor ve mevcut hükümetten Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha çok çaba göstermesini istiyor.

7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan Gazze Savaşı sürerken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Hamas'ın elinde hala 133 rehine olduğu tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu, Tel Aviv'deki protestoculardan Yalon Pikman "Bizi hem 7 Ekim'den önce de, sonra da giderek daha da aşağı çeken hükümeti protesto için buradayız" dedi.

Hamas 7 Ekim'deki İsrail saldırılarında yaklaşık 1200 kişiyi öldürmüş, 253 kişiyi de rehin almıştı. Bu rehinelerden bir kısmı Kasım ayındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla serbest bırakıldı.

İsrail'in hemen ardından başlayan Gazze saldırılarında ise 34 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Başbakan Netanyahu tüm rehineler Hamas'ın elinden kurtarılana ve "Hamas yok edilinceye" kadar Gazze'deki saldırıları sürdüreceğini belirtiyor.

Sderot kentindeki protestoculardan Lucy Yifoah da "Yeterli çabanın gösterildiğini düşünmüyorum. Bebek yaştakinden 80 yaşındakilere kadar insanlarımızın tünellerde ve kötü şartlarda yaşadığını düşünmek çok zor. Hayır, yeterli adımlar atılmıyor" diye konuştu.

Bir grup protestocu da Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde toplanarak, rehinelerin bir an önce İsrail'e geri getirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'de Binlerce Kişi Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika

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